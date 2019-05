Štýlová mamina: Speváčka Dáša Šarközyová vyskúšala dokonalé rodinné SUV

„Boli sme vybraní, aby sme testovali toto skvelé SUV a predstavili všetky vychytávky, ktoré má. Kadjar v červenej farbe sa stal našim miláčikom,“ pochválila sa speváčka prednedávnom na sociálnej sieti.

Nové SUV Renault Kadjar si môžete vyskúšať na 2 dni zadarmo aj vy! Renault Zoznamka 365 vám prináša jedinečnú možnosť dôverne spoznať vášho budúceho partnera a spoločníka na cestách. Ak chcete vedieť, čo sa Dáši na tomto aute najviac páči, čítajte ďalej.

„Musím povedať, že my sme hľadali presne niečo takéto. Rodinné auto. Človek má z neho pocit bezpečia, predsa len ide o SUV, čiže je mohutnejšie ako bežné triedy, ale zároveň sa ovláda ľahko, je pohodlné a má úplne úžasnú spotrebu.“

Podľa speváčky je veľmi dôležité, aby auto nebolo iba krásne, ale aj šetrné: „na palubnej doske svieti rastlinka, ktorá ukazuje, či je vaša jazda ekologická. Funguje to tak, že čím viac lístkov vidíte, tým viac šetríte životné prostredie,“ vysvetľuje.

„Ak šetríte životné prostredie a máte nízku spotrebu, ušetríte aj v peňaženke,“ dodáva.

A keď sme sa speváčky opýtali, ktorý je zatiaľ jej najlepší zážitok s Renault Kadjar, odpoveď bola jednoznačná: „najväčší zážitok bol, keď sme išli ďaleko, takže výlet do Tatier. To sme si naozaj užili, ale každá chvíľa na cestách s týmto autom stojí za to,“ pochvaľovala si Dáša, ktorá sa vybrala do Tatier, aj s láskou Tonym a malým Manolkom, osláviť výročie zásnub.

„Kadjar je veľké auto, priestranné a má veľký kufor. Bola som veľmi milo prekvapená, ako šikovne sa s ním parkuje v meste. Ak by ale náhodou niekto potreboval trochu pomôcť, toto auto má kopu praktických systémov od parkovacích senzorov cez kameru až po automatického parkovacieho asistenta, ktorý auto prakticky zaparkuje za vás. A keďže hovoríme o SUV, v prírode sa auto cíti sebavedome. Kadjar je dokonalý kompromis ak hľadáte auto do mesta, aj parťáka na offroad dobrodružstvo v prírode.“

A čo hudba? Zaujímalo nás, čo Mamba povie na audiosystém v aute: „k tomu poviem len toľko, že keď som v ňom prvýkrát počúvala hudbu, rozplakala som sa!“ A my sa jej vôbec nečudujeme. Kadjar má prémiový audio systém Bose®, ktorý používajú napríklad aj piloti stíhačiek.

A na záver rekapitulácia, takto nám zhrnula speváčka Dáša Mamba Šarközyová top vychytávky v novom SUV Renault Kadjar: „určite hudba, rôzne vychytávky, ktoré uľahčujú život a Renault ich nazýva Easy Life systémy: výborný dotykový displej, rýchle voľby na volante, otváranie a zatváranie bez kľúča, a potom, samozrejme, bezpečnostné systémy ako napríklad signalizovanie auta v mŕtvom uhle alebo varovanie pred opustením jazdného pruhu. Je toho naozaj veľa...“

