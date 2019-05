Puškár je istota

Redaktor:

Do začiatku volieb do Európského parlamentu máme iba niekoľko dní a volebnú kampaň najväčšej svetovej demokracie sotva niekto registruje. Prečo je tomu tak?

PETER: Všimli ste si aby sa v rámci kampane otvárali témy a hľadali riešenia problémov, ktoré skutočne trápia našich občanov a ktorými ľudia žiju? Pozrite si volebné listiny. Medzi kakdidátmi sotva nájdete osobnosť, ktorá už nie je „poškvrnená mocou“. Za vernosť, oddanosť, poslušnosť straníckym bossom teraz za odmenu na 5 rokov dostanú teplé miestečko v EP. Aj keď Úniu, ktorá sa zmieta krízou čakajú možno najťažšie priam osudové voľby. Naší občania si uvedomujú aj to pozitívne čo Slovensku priniesla. Budem cinický: Občania ako by sa báli, že naší poslanci korupčným správaním, klientelizmom, rodinkárstvom a inými neduhmi nainfikujú aj Európu. Možno aj tu treba hľadať dôvody nízkej volebnej účasti. Ja pevne verím, že sa nezopakuje slovenský neslávne známy rekord najnižšej účasti na voľbách do EP v roku 2014.

Hovorili ste aj o kríze v Únii z čoho plynie potreba zreformovať ju? Tých kríz je ako si priveľa: kríza eura, dlhová, utečenecká kríza, najnovšie brexit. Čo je ich príčinou?

PETER: Nespomenul ste z pohľadu občana možno tú najťažšiu a najhlbšiu – sociálnu. O nej chcem hovoriť širšie, ale predtým iba stručne dodám, že sa aj Únia vzdialila od občanov, stal sa z nej akýsi byrokratický kolos, ktorý sa nebuduje demokratický – zdola ľuďmi, ale akoby od stola akýmisi direktívami, príkazmi, nariadeniami...

Redaktor: K budúcnosti Únie sa ešte vrátime. Poďme teraz k jej sociálnemu pilieru?!

Ak sa nám nepodarí zvýšiť mzdy, prekonať rozdiely v platoch za rovnako kvalitnú prácu dostávať rovnakú plácu akú dostávajú zamestnanci tzv. vyspelých krajín EÚ a do týchto krajín budeme odchádzať aj s lepšou mzdou, ak nenavýšime dôchodky na dôstojný život tak sa ľudia právom budú pýtať: Potrebujeme Úniu v ktorej sme občanmi druhej katégorie? Mohol by som hovoriť aj o Únii ako záruke ekonomickej nezávislosti žien, o potrebe vyrovnávania platov medzi mužmi a ženami, o nulovej tolerancii násilia na ženách, o nevyhnutnosti starostlivosť o deti a starších spoluobčanov pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Ak túto otázku zveríme do rúk rodín, ktoré dostanú aj finančné prostriedky za prácu, odbremeníme tým sociálny systém a to, čo je možno najdôležitejšie, že sa žiadny sociálny pracovník nevie lepšie postarať o našich príbuzných, ako my sami. Tieto témy ako poslanec EP určite otvorím a budem naliehať na ich riešení. Viackrát som upozorňoval na to, že sú sociálne rozdiely takmer priepastné. Podľa zverejnených informácii menej ako 3 percentá najbohatších v EÚ vlastni viac ako polovicu súkromného majetku, mnoho ľudí je stále bez práce a narastajú formy nestabilného zamestnávania. Nielen pre mladých je ťažké plánovať si budúcnosť, získať úver na byt, ak nemá stálu prácu, alebo je agentúrnym zamestnancom.

Z výsad Únie a globalizačného procesu najviac profitujú nadnárodné spoločnosti, ktoré platia najmenšie dane a nie štáty a občania. Nutne potrebujeme zmodernizovať školstvo, podporiť vedu, výskum o dialniciach, ktorými spojíme celú krajinu nebudem ani hovriť. Z korporátnej dane vieme zafinancovať aj takéto projekty. Mohol by som hovoriť aj o milionárskej dani, spoplatnení tých čo ohrozujú naše životne prostredie – emisiami, čo vážne môže ohroziť nielen ekosystém, ale aj budúcnosť našich detí. Počas kampane sme tieto ŽIVOTNE dôležité otázky komunikovali s voličmi, získali sme ich podporu a ak budem zvolený za europoslanca stanú sa jednou z mojích absolútnych priorít. Pozrime sa aj na situáciu v oblasti vzdelávania, kvalitu našho školstva a vedy, ktorá je alfou a omegou budúcnosti pre tisíce mladých ľudí ak nechceme aby sa z nich stala lacná pracovná sila pre Európu. Mojim cieľom je zabezpečiť právo na bezplatný internet. Je to najrýchlejší spôsob prístupu k poznatkom, vedomstiam a informáciám. Informácie sú dnes najcennejšia komodita. Rovnako tak nebude môcť kde-kto manupulovať a robiť na ľuďoch porpagandu, keď budú mať možnosť overiť si a získať informácie.

Situáciu v oblasti zdravotníctva by som pokojne mohol označiť ako alarmujúcu. Tisíce tzv. zbyočných umieraní, tisíce dôchodcov čo denne stoja pred dilemou: kúpiť lieky a nekúpiť jedlo, alebo naopak. To nie je iba o politickej zodpovednosti (v praxi to neraz znamená neosvedčil/a sa ako minister/ka, tak ho pošlime niekam za veľvyslanca. Podľa mňa to musí byť aj o trestnej zodpovednosti za zjavne nekompetentné politické rozhodnutia. Musíme skoncovať s praxou, že politici sú takmer netrestateľní a radový občan sa nevie dovolať pravdy.

Redaktor: Tisíce rodín a státisice ľudí žije na splátky a hrozia im exekúcie.

Mnohí si za to môžu aj sami. Isté je, žev mnohých prípadoch boli k tomu donútení. Nie je to cena za zlé politické rozhodnutia?

PETER: No a to je aj jeden z dôvodov, prečo kandidujem. Niektoré z týchto prolémov vieme riešiť na európskej úrovni, ale na to potrebujeme STABILNÚ A DEMOKRATICKÚ ÚNIU a nie úniu zmietajúcu sa krízou. Stále som presvedčený, že je to skvelý projekt. Európe nikto neponúkol nič lepšie od tohto ekonomického a politického spoločenstva národov a štátov. Dôsledne ju budujme na princípoch slobody, demokracie, ľudských slobôd a práv, solidarity, spravodlivosti a zdôraznil by som aj rovnoprávnosti. Úniu, ktorá pre pol miliardy jej rovnocenných občanov zdôrazňujem rovnoprávnych štátov a rovnocenných občanov prináša život v mieri, stabilite, istote a bezpečí. Ak narážame na migračnú krízu, tak problém riešme tam, kde vznikol. Poskytnime ekonomickú a rozvojovú pomoc krajinám, odkiaľ pochádza najväčší počet migrantov. Znemožnime pôsobenie kriminálnym živlom, kam patria aj prevádzači, pašeráci, kupliari…Ak máme Schengenský priestor tak potrebujeme istotu, že naše spoločné hranice budú chrániť sily, ktoré to naozaj dokážu. Hovorí sa aj o akéjsi európskej obmene FBI. Myšlienku nezvavrhujem, ale znovu potrebujem istotu, že to nebude zneužité. Mojim voľebným sloganom je: PUŠKÁR JE ISTOTA. Istotu, že si bezpečnostné služby jednotlivých štátov budú medzi sebou spolupracovať a nie jedny pred druhými skrývať dôležité bezpečnostné informácie.

Myslím si, že najslabšie strážené hranice v únii sú práva hranice pred populistickými extrémistickými, protisystémovými živlami, ktorých sila a vplyv narastajú. Pomôžte mi vyriešiť problémy, ktoré viem riešiť ako poslanec EP o ktorých som hovoril a som si istý, že to bude najlepšia ochrana pred týmito silami.

Môžem mať tisíc a jednu poznámku na Bruselskú byrokraciu, jej vplyv a moc celkom iste musíme zamedziť, ale ani to mi však nevyvráti presvedčenie, že po komunistickej diktatúre a divokých deväťdesiatych rokoch členstvo v EÚ Slovensku prinieslo obdobie najdynamickejšieho rastu a rozvoja v jeho dejinách, rastu životnej úrovne, investícií, zamestnanosti a svetovej prestíže. V tom čase sme boli nazývaní Európskym tigrom.

Peter ako chcete riešiť Vami uvedené porblémy, keď právomoci poslancov sú relativne obmedzené?!

PETER: Skôr si myslím, že europoslanci úmyselne nevyužívajú práva a kompetencie, ktoré majú. Túto politickú kultúru by som chcel zaviesť, nakoľko europoslanci majú veľké práva pri kontrole a vyšetrovaní rozkrádania európskych peňazí. Otázka skôr znie, ako tieto práva slovenskí europoslanci uplatňovali? Čo viete o ich práci? Nič, alebo takmer nič. Majú dôležitú kontrolnú právomoc, morálnu a občiansku povinnosť kontorolovať prácu inštitúcií EU, čerpanie eurofondov dotácií, podnikať kroky na zamedzenie korupcie…Plnili si tieto úlohy? Pritom sú jediní, čo si legitimitu získali priamo od občanov. Aká je ich spolupráca s národnými parlamentami? Ak ma občania zvolia ja sa týchto právomocí ujmem. Ja sa nemusím zodpovedať straníckým lídrom a centrálam, som nezávislý kandidát na listine SĽS Andreja Hlinku. Zodpovedám iba občanom. v to si môžete byť istí. Veď PUŠKÁR JE ISTOTA.

Vašim hlasom mi prejavte dôveru a som si istý, že ciele, ktoré som si stanovil s Vašou podporou aj splním, veď SPOLU TO DOKÁŽEME.

