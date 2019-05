Známa moderátorka si vyberala novú práčku. Zistila pár zaujímavých faktov

Práčku berieme ako spotrebič, ktorý nám má zabezpečiť čistú bielizeň. Ale, ako si vybrať tú správnu a neorientovať sa len podľa ceny? Známa moderátorka Adriana Poláková sa rovnako potrápila s touto otázkou. „V minulosti som si vyberala práčku podľa programov, ktoré ponúkala či dizajnu. Kapacity boli väčšinou rovnaké. Úprimne, nikdy som sa veľmi nezamýšľala nad tým, čo všetko by mala zvládnuť,“ hovorí Adriana.

Pri hľadaní tej správnej však narazila na práčku Samsung QuickDrive WW90M649OPM/ZE, ktorá umožňuje vyprať až 9 kg bielizne. Tento model bol dokonca na sklonku minulého roka ocenený aj nezávislým testom dTest. A čo Adrianu okrem ocenenia presvedčilo?

„Aj keď sa to možno nezdá, ale u nás sa doteraz práčka nezastavila, keďže mám dve dospievajúce deti, aj preto som hľadala takú, ktorá má veľkú kapacitu a naraz operie viac. A keďže Murphyho zákony fungujú aj v našej domácnosti, hneď ako som spustila práčku, zakopla som o spadnutú ponožku či tričko, a to ma vždy išlo poraziť. Teraz jednoducho aj počas prania ponožku vložím do práčky. Je to skvelá vec, mali by ste si to niekedy vyskúšať.“

Práčka má navyše technológiu QuickDrive, ktorá umožňuje skrátiť čas pracieho cyklu, čo je výhodné pre časovo vyťažené domácnosti.

„Keďže mám každý deň doslova nabitý aktivitami, oceňujem, že práčka QuickDrive zvládne vyprať za kratší čas, než je bežné, a nemusím na ňu čakať aj niekoľko hodín,“ dodáva Adriana.

Oslovili ju však aj ďalšie informácie, ktoré sa dozvedela o jej novej práčke. „Ja som zástancom kvality, nielen keď pečiem a preto si potrpím na kvalitných prísadách, ale aj keď ide o domácnosť. Zistila som, že všetky práčky Samsung prechádzajú náročnými testami kvality, ktoré sa netýkajú len kvality prania. Keďže väčšina z nás má práčku v kúpeľni, kde sa neustále mení teplota, vlhkosť alebo sa na ňu môže vyliať prací gél, mala by zvládnuť všetky predvídateľné nástrahy bez najmenšieho zaváhania. Dôležitá je však aj odolnosť pri manipulácii,“ pokračuje Adriana.

„Zaujalo ma video, v ktorom sú v pár sekundách zhrnuté najzaujímavejšie z nich.“ Vo videu sú zachytené testy odolnosti voči teplotám, vode, časté otváranie a zatváranie dvierok, odolnosť voči vibráciám, proti voľnému pádu pri preprave, ale aj testy schopnosti odstraňovať škvrny, hlučnosti, či ergonómie. Celkovo ich je viac než 150.

Adriana si svoju najnovšiu práčku nevie vynachváliť. A čo vy, už ste si svoju pomocníčku vybrali?

