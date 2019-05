Baby friendly univerzita! Táto správa poteší študujúcich rodičov

Študenti a zamestnanci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne môžu využívať služby detského kútika, ktorý univerzita zriadila, aby umožnila pracujúcim alebo študujúcim rodičom lepšie si rozvrhnúť čas a venovať sa popri rodičovských povinnostiach aj napĺňaniu vlastných študijných a pracovných ambícií. Podľa rektora Jozefa Habánika sa moderná univerzita musí prispôsobovať ľuďom a trendom. „Rodič s dieťaťom nemá byť izolovaný doma. Mnohé mamy na materskej nechcú odložiť svoje sny a ambície a my sme im len umožnili zladiť svoje rodičovské povinnosti a štúdium. Dieťa tak môžu umiestniť do detského kútika na postráženie napríklad len ak idú na skúšku, alebo na celú prednášku. Je to veľmi flexibilné a prispôsobujúce sa potrebám študujúcich rodičov. Skrátka deťom aj rodičom sú u nás dvere otvorené.“

Radosť učiť sa aj radosť učiť

Moderný novopostavený univerzitný detský kútik je určený aj pre samotných zamestnancov, ktorí môžu využívať flexibilný pracovný čas a mať optimálnejšie podmienky pre svoju kariéru. Trenčianska univerzita dlhodobo investuje do vynovovania priestorov, dopĺňania technologického vybavenia a vytvárania rôznych doplnkových služieb, uľahčujúcich štúdium aj prácu. Vďaka flexibilnej prevádzke sa detský kútik plne prispôsobuje reálnym potrebám rodičov z radov zamestnancov a študentov. Rodičia môžu svoje deti prihlásiť vopred cez online formulár, alebo aj neohlásene.

Zdroj: TnUAD

Nie iba stráženie

Detský kútik je prevádzkovaný v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v Trenčíne. Poskytuje služby kvalifikovaného personálu, ktorý sa plnohodnotne postará o deti od troch do 12 rokov a na potrebnú dobu zaujme ich pozornosť. Nie je to len o strážení. Deti zažijú množstvo rôznych rozvojových a výučbových aktivít. Škola sa jednoducho nezaprie. Vzdelávať hravou formou mieni aj v detskom kútiku. Moderné priestory, nové vybavenie, množstvo hračiek a podnetných aktivít, to všetko je pripravené pre maximálnu kapacitu 21 detí. Dvere sú otvorené aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Univerzita zrealizovala tento projekt najmä vďaka nenávratnému finančnému príspevku zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 141 146,03 Eur. Zvyšnú sumu uhradila z vlastných zdrojov. Celkový rozpočet je takmer 157 tisíc Eur.

Učenie hrou aj pre verejnosť

Trenčianska univerzita sa najmä v posledných rokoch približuje mladej generácii a verejnosti nielen prostredníctvom modernizácie priestorov a študijných odborov, ale je známa aj veľmi obľúbenými akciami, ktoré organizuje buď sama, alebo v spolupráci so župou či mestom. Už niekoľko rokov organizuje mimoriadne úspešnú detskú letnú univerzitu, ktorej kapacity sú naplnené zvyčajne do pár dní po spustení rezervácie. Verejnosť zaujala aj svojou kreatívnou kampaňou pre nových záujemcov o štúdium „Čo len z teba bude?“ Trenčania majú dvere akademickej pôdy otvorené počas špeciálnych vzdelávacích týždňov a konferencií a vďaka univerzite môžu pozorovať aj hviezdy v univerzitnej astronomickej pozorovateľni prof. A. Cvacha.

