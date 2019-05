EAR-GASMIC na svoje 10. výročie prinesie DJskú trance špičku

Už 25. mája trance párty EAR-GASMIC oslávi svoje neuveriteľné 10. výročie. Bude to zároveň jeden z tých momentov v roku, kedy do Bratislavy zavíta medzinárodná trance elita. V podobe nabitého line-upu sa tu predstavia DJi Simon Patterson, Sean Tyas, RAM, Unbeat, Kristy Jay, Cole a Zolike.

Headlinerom 10. výročia bude DJ a producent zo Severného Írska – SIMON PATTERSON. Majster melancholických melódií a ostrých beatov. Preslávil sa 21 po sebe idúcimi 1. miestami na Beatporte, rovnako tak ako na všetkých ostatných renomovaných hudobných portáloch, s trackmi ako sú Dissolve, Now I Can Breathe Again, Apex, The One, Shadows (s Astrixom), Brush Strokes, Northern Lights, Here and Now, Latika, Thump, Smack, F-16, Bulldozer, Miss You, Taxi a Mood Swing.

Zdroj: Ear-Gasmic

Simon Patterson pravidelne vystupuje na najzvučnejších svetových festivaloch a kluboch po celom svete. Jeho turné sú neúnavné a kalendár vystúpení má neustále plný. My sme preto nesmierne radi, že sa nám Simona po dlhých rokoch podarilo zabookovať práve na naše výnimočne 10. výročie EAR-GASMICu. Simon Patterson je kľúčovým hráčom na všetkých hlavných udalostiach agentúry Insomniac vrátane Dreamstate, EDC, Beyond Wonderland a pravidelne sa objavuje na akciách ako sú A State Of Trance, Creamfields, Tomorrowland, Transmission, BAT, Evolution, Mayday, Luminosity a na nespočetnom množstve ďalších významných elektronických podujatí.

Ďalším z vystupujúcich počas tejto špeciálnej noci bude Američan SEAN TYAS.

Zdroj: Ear-Gasmic

Pokiaľ niekto z trance-ových DJov a producentov posledné roky nepodľahol vplyvu EDM a zostal verný svojmu pôvodnému štýlu, tak to bol určite Sean Tyas. Tento Američan, pôvodom z New Yorku sa začal zaujímať o elektronickú hudbu už na počiatku 90. rokov. Od roku 2000 vydáva vlastnú produkciu a dnes je tento vysoko rešpektovaný medzinárodný DJ mnohými odborníkmi označovaný za možnú budúcu jednotku žánru trance. Už teraz je považovaný za nekorunovaného kráľa obľúbeného tempa 138 BPM a je veľmi žiadaným hudobníkom. Pre remixovanie svojich diel si ho vyberajú i umelci mimo elektronickú tanečnú hudbu ako napr. Pink či Bloodhound Gang, ale taktiež hviezdy ako sú Moby, Armin van Buuren, Above & Beyond, Tiësto a pod.

Trojicu medzinárodných DJs v rámci line-upu uzatvoríme DJom RAM, ktorého na Slovensku predstavíme úplne po prvýkrát.

Zdroj: Ear-Gasmic

Tento Holanďan odštartoval svoju sólovú kariéru v roku 2009, v ktorom zároveň silne zabodoval trackom "RAMsterdam". Podporovaný bol všetkými hlavnými trance DJs a taktiež sa stal skladbou roku na A State Of Trance, rovnako samotný Armin van Buuren ho vyhlásil za "najlepšiu skladbu roka".

Najväčší track od RAMa po skladbe "RAMsterdam" prišiel až v októbri 2013. Dôvodom pre napísanie tejto skladby bol veľmi smutný. Strata jeho milovanej manželky Amelie bola príčinou tejto skladby, nazval ju preto "RAMelia" a jej vokál naspievala holandská speváčka Susana. Skladba vyhrala množstvo ocenení po celom svete a bola odohraná 8x po sebe na A State of Trance.

UNBEAT je už pravidelnou súčasťou akcií EAR-GASMIC od roku 2013. Tento 24 ročný DJ z Bratislavy sa začal DJingu venovať v roku 2011, k čomu v roku 2013 pridal aj vlastnú produkciu. Odvtedy vydal niekoľko úspešných trackov, ktoré sa dočkali podpory od veľkých mien ako Armin Van Buuren, Paul Van Dyk, Simon Patterson alebo Sean Tyas, či Giuseppe Ottaviani, ktorý odohral jeho najnovší track EVO aj nedávno v holandskom Utrechte na A STATE OF TRANCE 900.

Line-up ďalej doplní DJka KRISTY JAY. Svoju trance kariéru odštartovala v roku 2014. Tracky z jej produkcie pravidelne získavajú support od významných trance DJov ako napr. Giuseppe Ottaviani, Photographer, Sied Van Riel, Manuel Le Saux, Jordan Suckley, Sean Tyas, Indecent Noise, RAM, Alex M.O.R.P.H. a pod. Kristy Jay vystúpila na viacero prestížnych akciách vrátane zahraničných. KRISTY JAY preferuje rýchlejšie tempo a tak i tentokrát budete môcť od nej očakávať slušnú porciu energického trancu.

O trancové klasiky sa postará Nikolaj Hirič (producentský nick Hyricz) a.k.a. COLE. Pochádza z Kyjeva (Ukrajina) a na Slovensko sa presťahoval v roku 1994. Od tej doby sa aktívne venuje hudbe. Ako DJ pôsobí od svojich 17 rokov a od tej doby prešiel širokou škálou tanečných štýlov od trance cez techno až po aktuálny zvuk, ktorý ho reprezentuje.

Posledným predstaveným DJ z line-upu je domáci ZOLIKE, ktorý sa postará o otvárací set tejto výnimočnej noci. Za jeho niekoľkoročné pôsobenie na scéne uzatváral mnoho akcií a hral na rôznych after-parties.



25. mája 2019 zažijete túto unikátnu zostavu DJov v bratislavskom Ateliéri Babylon, kde spoločne oslávime 10. výročie párty EAR-GASMIC.

Vstupenky kúpite na Predpredaj.sk.



- reklamná správa -