Ste vegán či vegetarián? Vaša peňaženka tým trpieť nemusí

Najskôr si skúsme upratať pojmy, teda ak v tom nemáte hneď na prvý pohľad jasno. Vegetariánstvo je spôsob stravovania, pri ktorom nezaraďujeme do jedálnička mäso a mäsové produkty. Vegáni idú ešte ďalej a nekonzumujú absolútne žiadne živočíšne produkty, teda ani mliečne výrobky alebo med a vajíčka. To znamená, že vegetariáni a vegáni siahajú (najmä) po produktoch rastlinného pôvodu, a ich strava tak býva čerstvejšia.

Mnohých však odrádza práve otázka, či to nie je nákladné. V zásade však platí, že vegánstva ani jeho dopadu na váš rozpočet sa obávať netreba. Viete prečo?

1. Lebo mäso je drahšie ako strukoviny.

Veľmi zovšeobecnene, pokiaľ jete rastlinnú stravu, základnou náhradou mäsa býva sója alebo iné strukoviny. No a z toho logicky vychádza, že pokiaľ nahradíte mäso, ušetríte, pretože strukoviny sú lacnejšie.

2. Lebo vegánske potraviny nájdete prakticky kdekoľvek.

Boli časy, kedy ste museli zájsť do špecializovaného obchodu, alebo hodiny študovať zloženie bežných výrobkov. Dnes je to jednoduché, vegánske produkty bývajú jasne označené. Navyše, takýto sortiment je už samozrejmosťou. Ak si skočíte na svoj týždňový nákup napríklad do Kauflandu, hľadajte značku K-take it veggie. Ušetríte tak nielen financie, ale aj čas.

Zdroj: Kaufland

3. Lebo si môžete recepty prispôsobiť.

Čo tam po tom, že v recepte inšpirovanom tradičnou indickou vegetariánskou kuchyňou vás posielajú po superšpeciálny sójový produkt. Pokiaľ nie je nevyhnutný, skúste sa poobzerať po náhrade. Výsledok vášho varenia možno nebude na 100 % rovnaký ako píšu v recepte, no bude originálnejší a vďaka použitiu lokálnych surovín aj ekologickejší.

4. Lebo sa naozaj oplatí nakupovať sezónne.

A to z viacerých dôvodov – jedným z nich je váš ekologickejší prístup k našej planéte. Zároveň je to úspora aj pre vašu peňaženku. Sezónne ovocie a zelenina bývajú aj cenovo výhodnejšie ako nakupovať exotické plodiny.

5. Lebo ani veggie značky vás nezruinujú.

Niektoré špecializované vegánske produkty sú o niečo nákladnejšie, no väčšinou ide o špeciálne potraviny „z dovozu.“ Stačí sa však poobzerať po kvalitnej čerstvej lokálnej zelenine a živočíšne produkty nahradiť rastlinnými. Tieto produkty nájdete pod značkou K-take it veggie vo vašom Kauflande za výborné ceny.

Zdroj: Kaufland

- reklamná správa -