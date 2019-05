Tri skvelé tipy, ako ušetriť až tri priemerné slovenské výplaty! Navyše ako bonus šetríte tretinu svojich mesačných nákladov

SEAT predstavil limitovanú ponuku “Diesel za cenu benzínu” pre najpredávanejší Leon a športovo-úžitkové SUV Ateca. Pri cenovom zvýhodnení na všetky dieselové motorizácie vo výške 2200 EUR (Ateca) a 1850 EUR (Leon) sa cenou dorovnajú svojím benzínovým kolegom. Tým pri kúpe nového vozidla zákazník ušetrí približne hodnotu dvoch priemerných slovenských mesačných platov.

Zdroj: Seat

A čo servisné náklady? Tie sú v SEATe do 100 000 kilometrov (4 roky) rovnako ako pri benzínovom motore úplne rovnaké – rovné nule. Pri každom novom vozidle SEAT k nemu totiž zákazník získa program SEAT Premium, ktorého súčasťou je okrem predĺženej garancie SEAT na 6 rokov aj grátisservis do 100 000 kilometrov (alebo 4 roky). Štvorročný grátis servis zahŕňa vykonávanie bežnej údržby predpísanej výrobcom vozidla v návode na obsluhu SEAT počas 4 rokov alebo do dosiahnutia 100 000 najazdených kilomeotrv (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr), vrátane poskytnutia k tomu potrebných originálnych náhradných dielov (motorový olej, potrebné filtre, brzdová kvapalina...) a servisnej práce s výnimkou pohonných hmôt. Hodnota servisu grátis vrátane materiálu a práce je približne 800 až do 1 000 EUR v závislosti od modelu a motorizácie.

Zdroj: Seat

S nižšími prevádzkovými nákladmi až o 30% šetríte ďalej pravidelne každý mesiac. Nenechajme sa strhnúť davovou hystériou. Dieselové motory patria medzi najúspornejšie a najekonomickejšie na trhu. Navyše najnovšie motory TDI s normou Euro6c a Euro6d patria medzi technologickú a ekologickú špičku a dlhodobé štúdie ukazujú že sú ekologickejšie ako elektromobily.

Akcia “Diesel za cenu benzínu” platí na všetky modely Leon a Ateca s motormi TDI do 31.5.2019 alebo do vypredania zásob.

Zdroj: Seat

Kompletný prehľad akcií SEAT

Pre detailné informácie o možnostiach kombinácie s ďalšími akciami a podmienky kontaktujte predajcu značky SEAT.

- reklamná správa -