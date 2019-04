Voda do ostrekovačov OMV CARISTAL získala v nemeckom teste vysoké hodnotenie

Jar láka na cesty nielen vodičov, ale aj drobný hmyz. Mušky spolu s peľom z prebúdzajúcej sa flóry však pre motoristov znamenajú aj komplikácie: na čelnom skle vytvárajú vrstvu nečistôt, ktorá sťažuje výhľad na cestu. Bez dobrého čistiaceho prostriedku sa preto vodiči v tomto ročnom období nezaobídu. Nemecká certifikačná autorita GTÜ (Gesellschaft für technische Überwachung) testovala desať rôznych čistiacich vôd do ostrekovačov. OMV CARISTAL sa s výsledkom „veľmi odporúčaný“ umiestnil v prvej trojke najlepších produktov.

GTÜ na dôkladné testovanie účinnosti použili dva druhy znečistenia. Pre výsledok bol rozhodujúci počet cyklov stieračov, potrebných na vyčistenie testovaného čelného skla.V závislosti od kvality testovaných produktov bolo na dosiahnutie výhľadu potrebných 150 až 300 ml čistiacej kvapaliny v troch až šiestich čistiacich cykloch.

OMV CARISTAL bez námahy odstraňuje šmuhy, prach i hmyz. Nanotechnológia a špeciálne prísady navyše zabraňujú opätovnému usádzaniu nečistôt aantistatické prísady udržia vaše čelné sklo čisté dlhšie. Vyniká tiež príjemnou vôňou.

Všetky produkty radu CARISTALsú kompletne beztoxických látok. Sú vhodné aj pre vozidlá s polykarbonátovými sklami a prednou mriežkou. Neškodia laku, chrómu, gume ani plastom.

Čistiaca voda do ostrekovačov OMV CARISTAL je k dispozícii na čerpacích staniciach OMV v trojlitrových ekologických baleniach.

Užitočné tipy pre jazdu na jar a v lete

Zozbierali sme niekoľko užitočných a jednoducho uskutočniteľných tipov, aby ste sa aj v tomto ročnom období vždy dostali do cieľa:

Dolejte si vodu OMV Caristal do ostrekovačov. Do batožinového priestoru si pre istotu nachystajte aj rezervné balenie. Venujte pozornosť batožinovému priestoru a potrebnému vybaveniu, skontrolujte, či máte výstražný trojuholník, reflexnú vestu,lekárničku. Skontrolujte hĺbku dezénu a tlak vzduchu na pneumatikách: letné pneumatiky majú v Európe predpísaných minimálne 1,6 milimetra. Už od 4 milimetrov sa však zmenšuje priľnavosť a zvyšuje sa nebezpečenstvo aquaplaningu. Skontrolujte stav oleja a chladiacej kvapaliny a v prípade potreby ich doplňte. Vezmite si vždy so sebou na cesty dostatok pitnej vody.

