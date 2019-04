SpOlu tour Tomáša Klusa je viac ako len koncert

Tomáš Klus si srdcia fanúšikov získava svojou hudobnou tvorbou, bezprostrednosťou a aj úprimnosťou vo svojich názoroch na dianie v spoločnosti. Český pesničkár sa rád zabáva a je to aj vidieť počas jeho vystúpení. Hoci poradie a zoznam skladieb je vopred dané, sprievodné slovo speváka je už výsledkom daného momentu. „Toto je sociálny experiment a dnešný koncert bude trvať dvanásť hodín. Najskôr budeme hrať to, čo chceme my, potom ešte chvíľu to, čo chceme my a potom zahráme to, na čo čakáte,“ zaznelo od Tomáša Klusa medzi úvodnými skladbami a publikum sa zabávalo.

Turné k novinkovému albumu SpOlu sa nesie v duchu albumu, teda aby sme sa medzi sebou rozprávali. Takto pristupuje Tomáš Klus aj k svojim fanúšikom na koncerte. Reaguje na publikum, vo vhodných momentoch prispeje vtipnou poznámkou a keď komunikuje v slovenčine, diváci šalejú. Vo výbere 35 skladieb zazneli očakávané Pocity, Pánu bohu do oken, Nina, Dobré ráno aj avizované skladby z nového albumu ako A pak, Tichá voda, Dobrodružce.

„Nechal som to na spontánnosť, keďže za tie roky hrania som pochopil, že niekedy je lepšie sa nechať unášať prítomnosťou,“ povedal hosť turné Juraj Hnilica, ktorému patrilo pódium od 18:30. Podobne k programu turné pristupuje aj Tomáš Klus: „Moc neplánujem. Väčšinu vecí nechávam vzniknúť tam, kde som.“ Český spevák je rovnaký na pódiu i mimo neho. „Neoddeľujem prácu a rodinu. Stále som tam len ja, stále tá istá osoba,“ prezradil T. Klus.

SpOlu tour je plné skvelých skladieb, ktoré sú charakteristické nielen svojou melodickosťou, ale aj zaujímavými textami. Pomedzi ne si diváci užijú nekončiacu zábavu v podaní Tomáša Klusa a jeho kolegov, ktorí sú naladení na rovnakú vlnu a neboja sa spraviť si zábavu aj sami zo seba. Koncerty sa začínajú o 18:30 vystúpením Juraja Hnilicu a o 19:00 nastupuje na pódium Tomáš Klus s Cílovou skupinou.

Turné SpOlu pokračuje už dnes v Nitre a potom sa presúva ďalej do Banskej Bystrice, Trenčína, Žiliny, Popradu a Košíc. Vstupeny na jednotlivé koncerty sú k dispozícii v predajnej sieti Predpredaj.

Tomáš Klus 2019 tour SpOlu

07.04.2019 Bratislava, HANT Aréna

08.04.2019 Nitra, PKO

10.04.2019 Banská Bystrica, Ministry of Fun

11.04.2019 Trenčín, Športová hala

13.04.2019 Žilina, Event House

14.04.2019 Poprad, Aréna Poprad

16.04.2019 Košice, Spoločenský pavilón

