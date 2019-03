Nestíhate? Máme pre vás raňajkový CHIA TIP!

O tom, že sú raňajky najdôležitejším jedlom dňa ste už určite počuli. Raňajkami telu dodávame dostatočné množstvo energie, vitamínov, vlákniny a ostatných živín. To, že neraňajkujeme, pretože si radšej dlhšie pospíme, alebo nemáme čas si raňajky pripraviť pred odchodom do práce je len výhovorka. Svoje telo si tak často pripravujeme o potrebné „palivo“ na celý deň. Máme však pre vás rýchly, chutný a zdravý tip ako mať zvládať raňajky rýchlo, zdravo a chutne! Prvý a jediný jogurtový CHIA nápoj.

Hoci v strednej a Južnej Amerike poznajú malé, milimetrové sivobiele či čierne zrnká už celé stáročia, u nás si získali pozornosť len nedávno. Superpotravina CHIA sa stále viac a viac stáva väčším hitom súčasnej gastronómie. Populárna je najmä preto, že obsahujú okrem iného vápnik, antioxidanty či nenasýtené mastné kyseliny.

CHIA – SILA Z RAJA

Vedeli ste, že v jazyku starovekých Mayov a Aztékov znamená chia v preklade sila? Podľa nutričnej poradkyne Janky Trebulovej vďaka svojmu obsahu nemá konkurenciu. „Pokiaľ ja viem, tak ekvivalent za chia semienka nie je. Chia semiačka obsahujú pomerne vysoké množstvo proteínov, minerálov - najmä vápnik a bór. Obsahujú okrem toho až 5x viac vápnika ako mlieko, sú bohaté najmä na vitamín B, ako aj aj vlákninu, no zároveň majú nízky podiel jednoduchých cukrov. Chia je aj bohatým zdrojom omega-3 mastných kyselín. Okrem toho sa radí k silným antioxidantom,“ vysvetľuje.

Svojím zložením CHIA zároveň podporuje detoxikáciu organizmu dodáva energiu počas celého dňa. „Práve toto jedinečné, a pre telo prospešné zastúpenie jednotlivých zložiek, robí z chia semiačok takú výnimočnú potravinu,“ dopĺňa nutričná poradkyňa. Pri konzumácií tejto super potraviny je potrebné byť však opatrný. „V prvom rade neodporúča sa ich konzumovať vo veľkom množstve, pretože sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti pre vysoký obsah vlákniny v semienkach. Neodporúča sa ich konzumovať v popoludňajších a večerných hodinách, pretože môžu spôsobiť nespavosť. Taktiež sa neodporúča konzumovať ich ľuďom, ktorý užívajú lieky na krvný tlak, na cukrovku, ale aj ak máte problém s prehĺtaním,“ vysvetľuje.

DÔLEŽITÁ JE PRÍPRAVA

Chia semiačka musíme vždy namočiť do tekutiny aspoň na 15 minút. Ich želírovacie schopnosti nám totiž môžu spôsobiť dehydratáciu, keďže nám po ich skonzumovaní napučia v tráviacom trakte a pohltia z neho tekutiny. „Chia semiačka je ideálne zaradiť do jedálnička v doobedňajších hodinách. Pri neskorej konzumácií nám môžu spôsobiť nespavosť,“ vysvetľuje nutričná poradkyňa. Denná dávka by nemala presiahnuť 15 gramov. Práve preto je chia ideálnym tipom na raňajky! Ak si nestíhate pripraviť vlastný recept skvelým tipom je jogurtový nápoj. Tento prvý jogurtový nápoj so superpotravinou CHIA si okrem toho viete zobrať kedykoľvek so sebou.

#CHIASILARAJA

