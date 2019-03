Juraj Matyinko zo skupiny MADUAR JE ONLINE! Ako oslávia 25 rokov na scéne? Pýtajte sa!

Juraj Matyinko zo skupiny Maduar bude online v piatok 22.3. o 10:00. Spýtajte sa ho čo vás zaujíma prostredníctvom formulára pod článkom . Na oslavu tohto výročia pripravili členovia kapely viacero zaujímavých aktivít. Už o týždeň 29. marca vyrážajú do 14 slovenských miest na k oncertné turné s názvom Hafanana The Best Of Tour , na ktorom predstavia naživo všetky svoje najväčšie hity. Vďaka na mieru šitej videoprojekcii a pozvaniu špeciálneho hosťa, ktorým je Ivanna Bagová, víťazka Hlasu Česko Slovenska, čaká návštevníkov koncertov nielen unikátny audiovizuálny prierez tvorbou kapely, ale aj mimoriadny umelecký zážitok.

Online rozhovor

09:52 - otázka od: Jaro Plánujete vydať nový singel na podporu turné?Prípadne pesničku Prosba s live videom z koncertu? Nie uplne na podporu turne, ale ano planujeme aj novu skladbu v druhej polovici roka :-) A nad Prosbou sme uz tiez uvazovali, takze mozno bude aj nieco take ako pises :-)

09:53 - otázka od: Paulína Na koncerte v NR v Lune, budete už obaja bratia a Ivanka ? Či len v páre s Ivankou V plnej zostave :-) Radi Ta tam uvidime :-)

09:57 - otázka od: silvia_17 Dobry den, mna by zaujimalo co vsetko uvidime v dokumente a kde bude dostupny? dakujem Ma to na starosti Matej Kovac, ktory ten dokument pripravuje - dali sme mu v tomto volnu ruku, takze sami sme zvedavi - bude to zrejme mix archivnych zaznamov s aktualnymi reportazami z koncertov a rozhovorov s nami ci dalsimi ludmi, ktori suvisia s Maduarom. Premiera je predbezne naplanovana na 1. august, ked mame ako kapela narodeniny - urcite zacneme viralnou cestou a potom sa uvidi, ci vyuzijeme aj ine distribucne kanaly :-)

09:59 - otázka od: Patrik Dobry den, bude aj nejaky novy klip? Ano v druhej polovici roka pripravujeme novu skladbu a k nej bude aj klip - inak v poslednych 2 rokoch sme nachystali 4 nove skladby aj s klipmi - ak si ich este nevidel kukni na nas YouTube kanal :-)

10:01 - otázka od: Zuzana Ahoj, to je supér! teším sa na koncerty. žijete na slovensku? Aj my sa velmi tesime a budeme radi, ked sa na niektorom z koncertov uvidime :-) Ja zijem momentalne s rodinou na Slovensku, bracho je na Floride v Miami Beach - mame tam totiz cestovnu agenturu Miami Tours.sk o ktoru sa stara :-)

10:08 - otázka od: Karca kde sa vam najlepsie hralo? a kde by ste chceli zahrat, kde ste este nehrali? Nemame nejake favoritne miesto, ale radi spominane na koncerty v USA a Kanade, lebo sme to povazovali za zazrak, ze sa najde niekto tak daleko za oceanom, kto si pamata nase skladby - bol to pre nas silny zazitok. Ale skor ako miesto su doleziti ludia - ked je dobre publikum, tak na mieste vobec nezalezi :-) A ja mam osobne 2 miesta, kde by som chcel koncertovat - prvym je nas amfiteater v Rimavske Sobote, kde som si este ako maly chlapec hovoril, ze raz tu urcite budem mat koncert - a som rad, ze 18. maja sa mi to konecne splni, lebo tam budeme koncit jarnu cast nasho turne. Druhym je prazska Lucerna, kam sme sa v 90. rokoch nedostali, tak mozno buduci rok pri nasom planovanom ceskom turne sa to aj podari :-)

10:12 - otázka od: arabela Ahojky! Nehadate sa v kapele?:) Ked nas v nej bolo viacej, tak sme veci riesili spolocnym hlasovanim - kazdy si mohol povedat svoju predstavu ci nazor a potom sme rozhodovali podla toho, co chcela v kapele vacsina z nas. Teraz je to uz jednoduchsie lebo sme len dvaja s bratom - takze uz nam zostali len obcasne bratske nezhody - ale nakoniec sa vzdy vieme dohodnut :-)

10:23 - otázka od: Martin lucenec Cauko, co vas najviac ovplyvnilo pri tvorbe? Ahoj - bolo toho velmi vela - nikdy sme nemali uplne vyhraneny zaner, ktory by sme preferovali - ako deti sme chodili do LSU (teraz ZUS), takze sme si presli aj vaznu hudbu, bratranec bol tvrdy rocker, takze nas zasvatil do sveta Deep Purple, ci Iron Maiden - ja sam som pocuval vsetko od tanecnej sceny, cez Modern Talking, Depeche Mode ci Duran Duran az po Metallicu - cize asi vsetko z toho. Kedze sme zacinali, tak sme sa snazili priblizit nasim kapelam zo socializmu - Team, Elan a pod, to sme este hrali zivu hudbu ako bezna sidliskova kapela. Po 89. sme sa kazdy rozbehli inam a nebol cas riesit zive nacviky - tak sme s bratom kupili pocitac a syntetizator a zacali sme s programovanou hudbou, lebo to bola jedina cesta ako udrzat kapelu pri zivote - no a v radiach vtedy ficala nova vlna tanecnej hudby a my sme si uvedomili, ze zatial co s pop-rockom, ktory sme hrali dovtedy velmi nemame sancu uspiet, videli sme svoju buducnost v tanecnej hudbe, kde sme si dali smely ciel byt prvy v CZ a SK, ktory budu uspesny s tymto zanrom a s anglicky spievanou tvorbou, co dovtedy nebolo :-) Tam nas vyrazne ovplyvnili vtedajsie tanecne kapely, ku ktorym sme sa chceli nasim soundom co najviac priblizit Vtesy sa k nam vratil Erik (ktory robil DJ-a) a zobrali sme do kapely aj Barbaru - ako sa ukazalo, bola to vtedy dobra volba :-)

10:37 - otázka od: Roman K. Ahoj, chcel by som sa opytat ci sa nove skladby budu podobat na vasu tvorbu alebo budu upkne ine. Dakujem za odpoved Ahoj - to je vzdy dilema :-) Minuly rok sme nasli v archive jedno demo z roku 1993, ktore nam uplne navodilo atmosferu 90. rokov a pociatkov nasej tanecnej tvorby - tak sme sa rozhodli ju dat do aktualneho satu s tym, ze sme sa snazili zachovat jej povodny sound - bolo to pre nas velmi osviezujuce a zaroven nostalgicke - najde ju u nas na webe resp. na nasom YT kanali pod nazvom Party In Da House. Na druhej strane je pre nas vyzvou robit aj nieco s aktualnym znenim - preto uz posledne roky spolupracujeme s Marekom Vozarom, ktoreho povazujeme na SLovensku za spickoveho aranzera a producenta - z tejto spoluprace vzisla napr. aj skladba Can U Feel It, ktorej dalsou spickovou ingredenciou je vokal Ivannky Bagovej - je to podla nas jedna z najlepsich spevacok sucasnosti v CZ a SK a sme radi, ze s nou mozeme spolupracovat :-) No a nesmu chybat pomale balady - tam sa obcas vraciame aj k nasim zivym prvopociatkom z prvych 8 rokov fungovania (napr. skladba Nas Cas)

10:37 - otázka od: spiclik mas rad kura s ryzou? Ano mam :-)

10:41 - otázka od: Matus Dobry den, tych 8 nevydanych pesniciek sme mohli niekde pocut? a dojdete aj do brezna? MATUS Ahoj Matus - 3 z nich boli nasadene do vysielania v CZ a stali sa dokonca #1 hitmi viacerych hitparad, ale u nas na Slovensku nie - len prostrednictvom nasho webu ci YT kanala, resp. na nasich koncertoch :-) Do Brezna sa teraz nechystame - ale 10. maja budeme mat koncert v DK ZSR vo Zvolene, co nie je daleko :-) Budeme radi ked dobehnes :-)