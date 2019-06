Slovenská speváčka vytočená ako nikdy: Manažér jej robí zo života peklo... Okradol ma!

BRATISLAVA - Fúha, tak toto poriadne naštve! Slovenskí umelci sa už niekoľkokrát pasovali s problémami so svojimi bývalými manažérmi... Najnovšie sa do tohto klubu môže pridať aj Ivanna Bagová, ktorá je verejnosti známa ako víťazka šou Hlas Česko-Slovenska z roku 2012. Ten, ktorý mal pre ňu byť po pracovnej stránke najväčšou oporou, jej totiž poriadne podrazil nohy!

Ivane mal totiž jej bývalý manažér odcudziť kanál na Youtube, čím speváčke spôsobil obrovskú škodu. Prišla o tisícky videní svojich videí a rovnako aj o fanúšikov, ktorí ju tam sledovali. „Už viac ako rok som bezmocná. Môj bývalý manažér zaregistroval youtube kanál, kde sú zverejnené všetky moje piesne. Dohodli sme sa, že to urobí a pomôže mi založiť kanál, keďže ja nie som veľmi technicky zdatná,“ vysvetľuje speváčka s tým, že doplatila na svoju dôverčivosť.

Manažér sa jej totiž ponúkol sám a ako hovorí, nemala dôvod pochybovať o jeho čistých úmysloch. „Ja som to brala ako pomoc a ani by mi nenapadlo, že ma raz bude takto vydierať, alebo že mi kanál neodovzdá,“ vyjadrila sa Bagová. S dotyčným dlhodobo úzko spolupracovala, no nespísali žiadnu zmluvu. Ešte horšie je, že kanál jej vraj vrátiť nechce. Teda aspoň nie len tak zadarmo.

Ivanna Bagová zúri - bývalý manažér jej vraj ukradol kanál na Youtube. Zdroj: Facbook I.B.

„O kanáli sme mali len ústnu dohodu, že mi ho vytvorí a ja som mu verila. Všetko mal vyrovnané, tak som si myslela, že po skončení spolupráce mi čestne kanál odovzdá, ale neurobil tak a požadoval odo mňa štvorcifernú sumu,“ dodáva Ivanna a prezradila aj to, že celú kauzu sa s novým manažérom rozhodli riešiť oficiálnou cestou a podávajú žalobu, keďže jej momentálne nezostáva nič iné, ako založiť nový kanál, čo ohrozuje premiéru jej nového singlu.