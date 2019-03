Ako je to s ovocím a zeleninou v slovenských obchodoch?

V minulosti bola situácia s ovocím a zeleninou taká, že obchody ponúkali aktuálne viac menej len to, čo práve dozrievalo v záhradách a na poliach. A tak ľudia konzumovali prevažne tuzemskú a sezónnu zeleninu a ovocie. Cudzokrajné druhy boli k dispozícií skôr výnimočne, asi raz ročne, aj to iba v predvianočnom období. Vďaka globalizácii je však v dnešnej dobe na pultoch obchodov počas celého roka v ponuke široké spektrum čerstvej zeleniny a ovocia, a to bez ohľadu na sezónnosť jednotlivých druhov na Slovensku.

Zelenina a ovocie dopestované v danom období sú aj šťavnatejšie, chutnejšie a majú intenzívnejšiu vôňu.

Pomer dostupnej domácej a dovozovej zeleniny sa však mení a kolíše vzhľadom na sezónnosť. „Počas sezónny jednotlivého ovocia a zeleniny na Slovensku sa snažíme, aby gro našej ponuky bolo práve od slovenských farmárov. Keďže je však častokrát vyšší dopyt ako ponuka, a my pre našich zákazníkoch chceme neustále zabezpečiť široký výber, musíme požadované množstvá dopĺňať aj z dovozu,“ vysvetľuje situáciu Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland.

V súčasnosti však vplyvom širokej ponuky zeleniny a ovocia zo všetkých kútov sveta strácame prehľad o tom, ktorý druh je aktuálne sezónny, keďže dostupné je prakticky skoro všetko a neustále.

Aké sú výzvy domácich farmárov, aby vedeli zabezpečiť čo najviac sezónnej produkcie? „Naši pestovatelia by sa mali predovšetkým orientovať na tie plodiny, ktorým sa na Slovensku darí, majú tu dobré klimatické podmienky a podnebie. Dôležité je aj budovanie moderných skladovacích kapacít a intenzívna podpora moderných spôsobov pestovania vrátane pestovania pod zakrytými plochami. Do budúcna by to mohla byť jedna z možností ako viac uspokojiť dopyt po slovenskej zelenine a ovocí, a zabezpečiť tak pravidelnejšie dodávky pre obchodníkov a priblížiť sa požadovanému množstvu,“ zdôrazňuje Jozef Šumichrast, riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska.

Spoločnosť Kaufland sa v rámci svojej dlhodobej stratégie podpory lokálnych aj celoslovenských dodávateľov sústredí na domáce spolupráce, jedným z jej dodávateľov ovocia je aj spoločnosť Boni Fructi. O spôsobe, ako vedia byť viac menej celoročným dodávateľom informuje Martin Dokupil: „Ovocie od našich domácich pestovateľov dodávame čerstvé prakticky po celý rok. Začíname v máji jahodami, nasleduje sezóna drobného ovocia ako sú ríbezle, maliny, čučoriedky, pokračujeme čerešňami, marhuľami a ďalšími druhmi tak, že vlastne končíme na ďalší rok v júni. Napríklad jabĺk pestujeme viac než 12 druhov odrôd, ktoré dozrievajú postupne od konca júla až do začiatku novembra. Produkciu hrušiek sme za posledných 5 rokov zdvojnásobili a dodávame ich od augusta, vďaka moderným skladovacím možnostiam, prakticky až do Vianoc,“ hovorí Martin Dokupil z firmy Boni Fructi.

Prehľad sezónnosti vybraných druhov ovocia a zeleniny na Slovensku:

Zdroj: Kaufland

-reklamná správa-