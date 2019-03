Skrotený oheň

Ekologický, ekonomický, upokojujúci a príjemný. To sú výhody, ktoré krby či pece prinášajú. Ale aby boli aj bezpečné a fungovali tak, ako majú, je potrebné ich odborné zapojenie.

Dlhodobo vysoké čísla požiarov dosiahli v minulom roku nárast v takmer každom ukazovateli. Pec prípadne krb si každý spája s príjemnou asociáciou tepla a pohody. Oheň, okrem toho, že prináša zdravé a človeku prospešné teplo, aj upokojuje. Stačí sa zahľadieť do blikotajúceho plameňa a relaxovať. Tento plameň je však potrebné mať aj bezpečne pod kontrolou.

Druhou asociáciou, ktorú krb alebo pec evokuje, je úspora financií. To však neznamená, že si necháte postaviť krb alebo pec neprofesionálovi.

Zdroj: Cech kachliarov

Nechajte si poradiť

Stavba krbu alebo pece je zahrávanie sa s ohňom, preto by ste to nemali nechávať na nekvalifikovanú osobu. Ak spotrebič nie je odborne nainštalovaný a vy tak nemáte revíznu správu ku komínu, krbu alebo kotlu, môže vám poisťovňa v prípade požiaru odmietnuť preplatiť škodu alebo jej časť. Prvotná investícia sa vám preto určite vyplatí. A to nielen v prípade poistnej udalosti, ktorú nikto nepredpokladá, ale hlavne kvôli vašej spokojnosti s dielom, správnemu a efektívnemu kúreniu, pri ktorom si oheň a jeho plamene budete už len užívať. Navyše sa vám poďakuje aj príroda. Veď kúrenie drevom je využívanie obnoviteľných zdrojov z prírody, ktoré zo všetkých zdrojov vykurovania najmenej zaťažujú prírodu.

Garancia kvality

Kachliar je remeselná živnosť, čo znamená, že jej prevádzkovateľ ju musí mať zapísanú v obchodnom registri. Overených kachliarov, s potrebným vzdelaním, skúsenosťami a dobrými referenciami združuje Cech kachliarov, ktorý za svojich členov dáva „ruku do ohňa“. Každý z nich má totiž povinnosť zúčastňovať sa školení organizovaných štruktúrou cechu. Tak je zabezpečené jeho celoživotné vzdelávanie, čo je pre vás zárukou kvality a hlavne bezpečnej realizácie. Profesionálny kachliar sa živí len jediným remeslom – kachliarstvom. Aj vďaka tomu máte istotu, že vaše dielo bude postavené dobre a precízne – veď každá (aj tá vaša) referencia môže ohroziť jeho ďalšie zákazky, a teda aj jeho živobytie.

Preberací protokol

Každé dielo je originál a profesionálny kachliar ho vie nastaviť presne na Vaše požiadavky. Doladí krb alebo pec podľa podmienok, v ktorých bude prevádzkovaný, ako sú tepelné straty objektu, účinná výška komína, požadovaný výkon a interval prikládky. A aj keď už krb alebo pec stojí a dá sa v ňom kúriť, povinnosti kachliara ešte nekončia. K dielu vám vystaví preberací protokol, kde budete mať zadefinované, kedy a koľko prikladať, aby ste kúrili efektívne a šetrne nielen k vašej peňaženke, ale aj životnému prostrediu. Zároveň vás zaškolí a v prípade potreby zabezpečí servis.

Identifikácia dobrého kachliara

Každý z členov Cechu kachliarov má pridelené Cechové Identifikačné Číslo (CIČ). Vďaka nemu je možná kontrola a overenie odbornosti Vášho realizátora na stránke www.cechkachliarov.sk. Na Slovensku pôsobí vyše dvesto odborných kachliarov a krbárov. Na stránke cechu je ich kompletný zoznam rozdelený podľa krajov s profilom činnosti aj s ukážkami prác pre vaše jednoduchšie rozhodovanie. Najviac práce majú kachliari paradoxne cez vykurovaciu sezónu. Treba mať na pamäti, že nestačí riešiť kúrenie s príchodom prvých mrazov. Naopak počas leta si vedia pre Vás vyhradiť viac času.

