Obľúbená postavička Sníček Hugo z rovnomennej relácie na TV RIK príde do x-bionic® sphere v Šamoríne

Zdroj: X-BIONIC® SPHERE

Vezmite deti 3. marca na interaktívne hudobné predstavenie - Zábavná šou Huga Sníčka a jeho priateľov. Šou pre deti je plná náučných aj zábavných piesní. Po predstavení sa môžete s celou rodinou navečerať v all you can eat za zvýhodnenú cenu.