František Oravec si zrejme za európske a štátne peniaze postavil svoje sídlo

Vyšetrovateľ toto trestné oznámenie 18.januára 2018 zamietol. Esin Group s tým nesúhlasí a zverejňuje celé uznesenie vyšetrovateľa, ktorým zdôvodňuje svoj postup (príloha ku tlačovej správe). Firma tvrdí, že ide o zjavný podvod a vyzýva na opätovné prešetrenie tohto prípade orgánmi činnými v trestnom konaní a PPA.

„František Oravec dlhodobo zneužíva systém dotácií a projektových podpôr PPA zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Jasný príklad takýchto jeho postupov je výstavba fiktívneho penziónu v obci Gyňov, ktorý nikdy penziónom nebol, nikdy v ňom neboli žiadny reálni hostia a ani sa v ňom nedá ubytovať, pretože v žiadnej ponuke ubytovania ho nenájdete,“ uvádza firma Esin Gruop a spresňuje, že Oravec si postavil dom v hodnote cca. 300 000 eur, ale deklaroval, že stavia penzión v hodnote milión eur a získal dotáciu necelých 500 tisíc. „Už na prvý pohľad je jasné, že tá nehnuteľnosť nemohla stáť milión eur,“ dodáva Esin Group.

Spoločnosť Esin Goup nesúhlasí so zamietnutím trestného oznámenia. „Vyzývame médiá, aby prišli do obce Gyňov a s pomocou zdravého rozumu, alebo hoci aj s odborným znalcom posúdili, či je možné, aby tento dom stál milión eur. A úplne najlepšie by bolo, keby sa médiá v rámci reportáže pokúsili v danom akože penzióne aj ubytovať,“ napísala včera v stanovisku firma Esin Group a.s.

Podľa Esin Group obyvatelia obcí Gyňov a Hanisky vedia, že to nie je skutočný penzión. Užíva ho ako svoje sídlo František Oravec a občas tam prebiehajú menšie oslavy z okruhu jeho známych a príbuzných.

„Existencia fiktívnej knihy hostí, kde sa zapisujú platiaci hostia v akože penzióne je výsmech. V roku 2015 to bolo 5 osôb spolu 13 nocí a v roku 2017 ďalších 17 osôb spolu 136 nocí. V prvom prípade vyrúbila obec Gyňov daň z ubytovania 4,29 eur a v druhom 44,88 eur. A zo zoznamu (viď. Príloha) je zrejmé, že sú to Oravcovi známy, alebo priatelia a rodinní príslušníci,“ konštatuje firm Esin Group a.s.

Spoločnosť ESIN group a jej akcionári sú niekoľko rokov terčom vydierania a zastrašovania zo strany Františka Oravca.

Od minulého týždňa sa firma rozhodla, že bude o svojom spore s Oravcom verejne informovať. Esin Group podporuje všetky požiadavky poctivých a slušných farmárov na Slovensku a odmieta sa zmieriť s faktom, že osoba akou je František Oravec môže stáť na čele farmárskych protestov, pretože to podľa jej názoru dehonestuje celý farmársky stav.

