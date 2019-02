Tajomstvo odhalené: Iveta schudla 32 kg a podelila sa o svoje rady

„Zažila som tie najneuveriteľnejšie zmeny: schudla som 32 kilogramov a cítim sa skvelo! Keby mi to predtým niekto povedal, neverila by som, že je niečo také možné.“ hovorí Iveta. Prečítajte si rozhovor s Ivetou a zistite, ako si môžete bezplatne otestovať svoje šance na schudnutie a získať konzultácie s výživovým poradcom.

- Aké boli vaše predchádzajúce skúsenosti s chudnutím?



Myslím, že neexistuje spôsob chudnutia, ktorý by som ešte nevyskúšala. Vyskúšala som aj veľmi drastické diéty, počas ktorých som hladovala. Je to druh sebatrýznenia, ktorý neprináša žiadne výsledky: znova som pribrala, a dokonca ešte viac.

- Čo vás tento raz motivovalo schudnúť?

Počas tehotenstva som pribrala až 34 kilogramov! Dúfala som, že po pôrode sa mi váha upraví sama, to sa však nestalo! Vedome som sa snažila nepozerať do zrkadla, pretože to, čo som videla, sa mi nepáčilo. No potom som sa jedného dňa rozhodla postaviť na váhu. Keď som videla to číslo, uvedomila som si, že sa rútim do priepasti. Práve vtedy som sa rozhodla nájsť spôsob chudnutia, ktorý by mi skutočne dlhodobo pomohol.

- Ako ste sa dozvedeli o Štokholmskej diéte?

O Štokholmskej diéte som sa dozvedela prostredníctvom sociálnych sietí. Bola som skutočne veľmi skeptická, no moje pochybnosti zmizli, keď som videla, aké úžasné výsledky dosiahla moja švagriná. Vďaka Štokholmskej diéte sa jej podarilo získať krásnu postavu, tak som sa rozhodla, že to vyskúšam tiež.

Kliknite sem – StockholmHealth.com – a vytvorte si svoj plán chudnutia!

Zdroj: Life Apps

- Ako sa vám darilo dodržiavať diétu?

Výživový plán vyvinutý podľa Štokholmskej diéty bol pre mňa príjemným prekvapením najmä preto, že som nemusela tráviť hodiny prípravou jedla. Všetky recepty sú rýchlo hotové, ba čo viac, z finančného hľadiska je to výhodnejšie ako nezdravá strava. Nezahŕňa žiadne neznáme výrobky a jedlo je skutočným pôžitkom!

Výsledky sa dostavili už počas prvých dní: schudla som 1,5 kilogramu. Odvtedy som sa každý deň tešila na váženie a v priebehu týždňa sa mi podarilo schudnúť až 6 kilogramov.

Zažila som tie najneuveriteľnejšie zmeny: schudla som 32 kilogramov a cítim sa skvelo! Keby mi to predtým niekto povedal, neverila by som, že je niečo také možné!

Teraz je môj pohľad na výživu úplne iný. Ráno vstávam s pocitom „ľahkosti“, dobrou náladou a množstvom energie. Konečne si na seba môžem kúpiť to, čo sa mi páči. Cítim sa krásna a zdravá!

- Čo by ste odporúčali ľuďom, ktorí stále trpia nadváhou?

Každému, koho trápi nadváha, by som rozhodne odporúčala Štokholmskú diétu! Nečakajte už ani jeden deň na to, aby ste zažili takéto úžasné dobrodružstvo! Len to vyskúšajte a úspech sa dostaví!

Postarajte sa o svoje zdravie teraz a neodkladajte to! Urobte si na seba čas – kliknite sem, prejdite na webovú stránku StockholmHealth.com a získajte svoj osobný výživový plán!

-reklamná správa-