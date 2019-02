Exkluzívne: Účtovníčka odhaľuje pravdu o výučbe angličtiny cez internet!

"Po dokončení tohto programu už teraz skutočne chápem, prečo sa táto metóda páči toľkým ľuďom. Jednoducho preto, lebo je to najrýchlejší spôsob, ako začať hovoriť po anglicky!" – hovorí Oksana (47). Prečítajte si rozhovor s Oksanou a zistite, ako sa dá naučiť anglicky!

Už ste sa niekedy predtým učili anglicky?

Hoci som pred mnohými rokmi študovala angličtinu na škole, nenaučila som sa komunikovať. Zvažovala som, že sa zapíšem na nejaké kurzy, no kvôli práci a rodine sa mi nedarí vyhradiť si na to dostatok času. Nepatrím k ľuďom, ktorí sa naučia hovoriť cudzím jazykom rýchlo. Predtým než som objavila túto metódu, som poznala niektoré slovíčka, ale akonáhle prišlo na rozprávanie, nedokázala som povedať nič. Len som sa usmievala, prikyvovala a pritom som sa cítila veľmi trápne. Bolo ťažké začať hovoriť, lebo chvíľu trvá, kým si preložíte všetko, čo chcete povedať.

Čo vás podnietilo k tomu začať sa učiť anglicky švajčiarskou metódou práve teraz?

Prečítala som si na internete, aké majú niektorí ľudia so švajčiarskou metódou skúsenosti, a zaujala ma možnosť študovať vtedy a takým tempom, ktoré vyhovuje mne. S mojím manželom sme plánovali výlet na miesta, kde by ovládanie angličtiny mohlo byť užitočné. Tak som sa rozhodla to skúsiť – ešte v ten deň som sa zaregistrovala na stránke švajčiarskej metódy, okamžite som dostala všetky lekcie a začala som prvým slovom.

Ako prebiehalo učenie?

Všetko bolo ľahké tak, aby to dokázal pochopiť každý. Mohla som študovať kedykoľvek a kombinovať učenie s každodennými činnosťami. Na počítači som len klikala na lekciu za lekciou a hovoriť anglicky som začala už v priebehu dvoch týždňov. Nedokázala som si predstaviť, že je to možné – to treba proste zažiť!

Ako by ste ohodnotili svoju angličtinu po 2 týždňoch?

Dokážem hovoriť anglicky, hoci ešte trochu plánujem trénovať výslovnosť. Najdôležitejšie je, že po dokončení programu ma moja slovná zásoba v hovorení po anglicky neobmedzuje. Už dlho som snívala o tom, že budem častejšie cestovať, a teraz to môžem bez starostí uskutočniť.

Čo by ste odporučili ľuďom, ktorí stále nevedia anglicky?

Po dokončení tohto programu už teraz skutočne chápem, prečo sa táto metóda páči toľkým ľuďom. Jednoducho preto, lebo je to najrýchlejší spôsob, ako začať hovoriť po anglicky! Preto by som všetkým odporúčala, aby to už dlhšie neodkladali! Ak ste sa doteraz neboli schopní naučiť anglicky, zaregistrujte sa na webovej stránke ešte teraz a o pár týždňov budete mať z vašej angličtiny naozaj radosť!

