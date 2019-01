Volkswagen Golf GTI TCR: Už to nie je koncept!

Len pred pár dňami uzrel svetlo sveta Volkswagen Golf GTI TCR, ktorý konceptu sťaby z oka vypadol. A vy si ho môžete kúpiť. Ak to urobíte, vyzerá to tak, že sa osedláte naozaj parádne auto.

Čo vám teda prinesú písmenká TCR? V prvom rade výrazne silnejší motor. Jednotka 2,0 TSI teraz vyvinie najvyšší výkon až 213 kW (290 koní) a krútiaci moment 370 Nm. Aj vďaka vyššiemu výkonu dokáže GTI TCR zvládnuť šprint z 0 na 100 km/h len za 5,6 s. Avšak nedokázal by to bez výbornej 7-stupňovej prevodovky DSG sfunkciou LaunchControl. Maximálna rýchlosť Golfu GTI TCR je klasicky nemeckých 250 km/h, ale dá sa zvýšiť na 260 km/h. To z neho robí najrýchlejší sériový Golf všetkých čias. Áno, na diaľnici s ním predbehnete aj vlajkový Golf R.

Zdroj: Volkswagen

O stabilitu vo vysokých rýchlostiach a, povedzme si na rovinu, aj štýlový vzhľad, sa stará nápadný bodykit. Ten pozostáva zo športového predného nárazníka s výrazným „splitterom“, znížených bočných prahov, zadného difúzora a spojlera so zvýraznenou odtrhovou hranou. Tá ešte zvyšuje jeho účinnosť. Ak by to všetko nestačilo na bezpečné rozpoznanie verzie TCR od klasického GTI, môžete si naň objednať aj špeciálny polep vo vzore včelieho plástu.

Zdroj: Volkswagen

Najnovší prírastok do rodiny GTI sa na okruhu cíti ako doma. Má totiž prekalibrovaný podvozok so špeciálnymi nastaveniami tlmičov a pružín, zosilnenú brzdovú sústavu s dvojdielnymi vŕtanými plávajúcimi kotúčmi vpredu. Opakované brzdenie z vysokých rýchlostí by teda nemalo robiť TCR-ku žiaden problém. Avšak aby ste s ním boli ozaj rýchli, potrebujete všetok ten výkon a brzdnú silu preniesť na asfalt. A tu sa dostávame k ozaj zaujímavej príplatkovej výbave. Ak oželiete sériové18-ky, môžete si priplatiť za ľahké kované 19-palcové disky Pretoria, obuté do semislickov Michelin Pilot Sport CUP 2. Vďaka nim a sériovo dodávanému samosvornému diferenciálu na prednej náprave má Golf GTI TCR vynikajúcu trakciu pri zrýchľovaní a na výjazdoch zo zákrut.

Zdroj: Volkswagen ​

K unikátnemu dizajnu patrí aj unikátny interiér. Ten obsahuje špeciálne športové sedadlá s unikátnym vzhľadom, ktoré majú poťahy z mikrovlákien. Je tu aj športový volant so zvýraznenou stredovou polohou a perforovanými bočnými časťami. Čerešničkou na torte sú bezpečnostné pásy s červenými pásikmi. K výnimočnému autu patrí aj poriadna výbava. Samozrejmosťou je Front Assist, digitálny prístrojový štít a aj LED svetlá.

Volkswagen Golf GTI TCR si už môžete aj predobjednať. Vyvolávacia cena v Nemecku je 38 950 Eur. Treba brať, kým je!

