Kollárovci: „Je to česť hrať s Alexandrovcami!“

„Alexandrovci sú svetoznámy súbor a pre každého z nás je to pocta a česť, že sme sa stali súčasťou ich turné. Je to prvý rok našej spolupráce a vážime si túto možnosť, pretože s nimi nevystupuje ‚kde-kto‘,“ povedal hneď v úvode Tomáš Kollár a dodal: „Som rád, že sa to podarilo, pretože je to veľké turné a slovenský organizátor nás oslovil už pred dvoma rokmi. Vďaka tomuto dostatočnému predstihu sme si vedeli zladiť termíny.“ Slovenská skupina odohrá na turné svoje najväčšie hity i skladby z pripravovaného albumu, ktorý vyjde na jar tohto roka.

Kollárovci vystúpia na každom koncerte so svojím programom pred Alexandrovcami a pre svojich fanúšikov pripravujú aj ďalšiu zaujímavosť. Súbor si zvykne pripraviť pre publikum v danej krajine aj skladby v danom jazyku a s domácim interpretom. Bude tomu tak i v prípade tohto turné? „To je zatiaľ tajomstvo,“ odpovedal s úsmevom Tomáš Kollár. Istotou však ostáva, že od 12. mája 2019, kedy sa koncertom v Prievidzi začne turné, čaká Kollárovcov i Alexandrovcov cesta po celom Slovensku. „Myslím si, že my, Slovania, máme bližšie k Rusom ako k anglo-saským krajinám. Jazykom i hudbou. Aj to je jeden z mnohých dôvodov, prečo sa na toto turné veľmi tešíme,“ dodal T. Kollár.

Goralský temperament a slovenská ľudová pieseň, tak by sa veľmi v stručnosti dala charakterizovať hudobná produkcia kapely Kollárovci, ktorá zabáva a rozveseľuje poslucháčov doma i v zahraničí. Kapela bola založená v roku 1997, no výrazný prielom zaznamenala v roku 2015, kedy vydali pieseň Mariša. Tá sa ihneď po zverejnení videoklupu dočkala pozitívneho úspechu, pochvál a očarenia a v priebehu dvoch týždňov sa na sieti YouTube dostala do TOP 20 nahranejších videoklipov. Pieseň o dvoch mladých ľuďoch, o ich láske s humorným textom a tanečným rytmom si získala priazeň po celom Slovensku a v súčasnosti patrí aj do playlistov plesov, tanečných zábav i svadieb.

Kollárovci - Mariša

Mariša vyšla na albume Môj život je muzika, ktorý obsahoval aj ďalšiu zaujímavú pieseň. Kollárovci po prvýkrát priniesli na Slovensko tradičnú poľsko-ukrajinskú skladbu Sokoly, ktorú v prvej polovici 19. storočia napísal básnik a skladateľ Tomasz Padura. Neskôr ju so slovenským textom Vladimíra Puchalu vydali aj IMT Smile s Ondrejom Kandráčom, zaznela vo filme Čiara a stala sa hitom roka 2017. Aj pôvodná verzia má svoje filmové zastúpenie – zaznela vo filme Jerzyho Hoffmana „Ohňom a mečom“, ktorý natočil v roku 1999 a doteraz je najdrahším a najvýpravnejším poľským veľkofilmom.

Kollárovci - Sokoly

Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením talentovaných hudobníkov, ktorí vo svojom repertoári vychádzajú z goralských piesní. Kapelu tvorí šesť hudobníkov – traja bratia, bratranec a dvaja dobrí kamaráti: Tomáš Kollár (husle, spev), Štefan Kollár (akordeón, saxofón, spev), Marek Kollár (husle, spev), Štefan Repka (kontrabas, spev), Július Michal Hudi (cimbal) a Patrik Červenák (bicie nástroje). Doteraz vydali osem CD albumov a štyri DVD.

Turné Alexandrovci k 90. výročiu založenia súboru sa začalo minulý rok a naplánované je na dva roky. Slovenská časť bude v máji a júni, kedy odohrajú celkovo trinásť koncertov. Záverečný dvojkoncert v Bratislave bude 9. júna 2019 jeho vyvrcholením. Vstupenky na turné sú v predaji na Predpredaj.sk

ALEXANDROVCI 2019 – termíny a miesta koncertov:

12. máj 2019 19:00 Prievidza, Zimný štadión

13. máj 2019 19:00 Brezno, Aréna

15. máj 2019 19:00 Nové Zámky, Amfiteáter

28. máj 2019 19:00 Žilina, Tipsport Aréna

29. máj 2019 19:00 Martin, Amfiteáter

2. jún 2019 19:00 Košice, Steel Aréna

3. jún 2019 19:00 Humenné, Zimný štadión

4. jún 2019 19:00 Východná, Amfiteáter

6. jún 2019 19:00 Trenčín, Zimný štadión

7. jún 2019 19:00 Banská Bystrica, Amfiteáter

8. jún 2019 19:00 Nitra, Amfiteáter

9. jún 2019 15:00 a 20:00 Bratislava, Incheba Expo Aréna

