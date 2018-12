Tri tipy, ako počas Vianoc zužitkovať všetky potraviny

„Spoločnosť Tesco sa je lídrom v boji proti plytvaniu potravinami a snaží sa úplne obmedziť vytváranie potravinových prebytkov. Snahou je nielen znižovať objem potravinového odpadu v rámci nášho reťazca, ale chceme tiež motivovať našich zákazníkov počas celého roka, ale najmä počas vianočného obdobia, aby dokázali zužitkovať všetko, čo nakúpia pred Vianocami. Ponúkame preto praktické tipy,ako na to,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR manažérka pre Tesco na Slovensku.

Ako zužitkovať počas sviatkov všetky potraviny:

1. Nákup si naplánujte

Kapustnica, zemiakový šalát, ryba, oblátky s medom, ovocie či chutné zákusky. Večera by mala byť štedrá, ale nie všetko, čo na vianočný stôl položíme, je nevyhnutné a nie vždy to aj vskutku skonzumujeme. Premyslite si, ktoré potraviny skutočne potrebujete, a pripravte si vopred nákupný zoznam. Nakupovanie pôjde rýchlejšie, efektívnejšie a ušetríte aj vašu peňaženku. Myslite aj na kvalitu a úžitok – slovenské Vianoce si zaslúžia výrobky od kvalitných slovenských dodávateľov, ktoré nájdete v obchodoch Tesco na špeciálne vyznačených miestach ako Jedinečné chute Slovenska. V týchto regáloch mnohokrát kúpite presne to pravé slovenské, čo by nemalo na našich stoloch chýbať. Ak nemáte radi vianočný zhon v obchodoch, nakupovať môžete aj prostredníctvom služby Tesco Online nákupy a váš veľký nákup vám dovezie Tesco až k vašim dverám.

2. Potraviny správne skladujte a konzumujte

Aby ste nemuseli potraviny zbytočne vyhadzovať, rozlišujte medzi dátumom spotreby a minimálnou trvanlivosťou. Pozor si dajte na dátum spotreby. Potraviny s nápisom „spotrebujte do“ je potrebné skonzumovať do uvedeného dátumu. Skúste ich klásť na viditeľnejšie miesta – čím viac sú na očiach, tým väčšia je šanca, že na ne nezabudnete. Minimálna trvanlivosť ukazuje dobu, počas ktorej je potravina bezpečná a nemení svoje charakteristické znaky, môžete ju vo väčšine prípadov skonzumovať aj po tomto dátume.

„Dôležité je aj správne skladovanie potravín v chladničke. V spodných priehradkách skladujte potraviny, ktorým hrozí vysušenie. Ovocie a zelenina patrí do zásuvky, do police nad nimi mäso uzavreté v obale a o policu vyššie skladujte potraviny určené na okamžitú spotrebu. Dávajte si pozor, niektoré potraviny do chladničky nepatria – cibuľu a zemiaky odneste do pivnice a paradajkám či uhorkám je najlepšie v izbovej teplote,“ radí Jaroslav Ertl, šéfkuchár známy varením bez zvyškov.

Šéfkuchár Jaroslav Ertl známy varením jedál bez zbytkov Zdroj: tesco archív

3. Základom je zužitkovať všetky potraviny

Nevyhadzujte nič, čo sa dá ešte zužitkovať. Tesco odoberá od dodávateľov zeleninu a ovocie, ktoré nespĺňajú požiadavky na vzhľad a tvar, a predáva ich pod názvom Perfectly Imperfect za zvýhodnenú cenu. Najpredávanejšími z radu PerfectlyImperfectsú zemiaky, ktoré vyskúšajte na prípravu sviatočného šalátu s pocitom, že aj takto pomáhate zamedzovať plytvaniu potravinami. Rozdiel v chuti medzi bežným a dokonalo nedokonalým ovocím a zeleninou totiž väčšinou nenájdete.

„Snažte sa zužitkovať úplne všetko, čo vám zostane z príprav či hotových jedál. Z odrezkov zeleniny si môžete napríklad pripraviť fantastický zeleninový vývar, z prezretých paradajok lahodné sugo a zo zvyšných zemiakov zase krémovú polievku, lokše alebo gnocchi. Škrupiny od vajec môžete darovať chovateľom sliepok, na suchom chlebe si pochutnajú kone. Jedlé prebytky (vývary, polievky, mäsá, zeleninové prílohy...) treba včas predvídať a zamraziť na neskôr a zužitkovať pri príprave ďalších pokrmov,“ dopĺňa Jaroslav Ertl.

Nezabudnite, aj to, čo vyhodíte, musel niekto vypestovať a vyrobiť. Užite si Vianoce štedré a krásne a navyše s pocitom, že nič neostalo po sviatkoch nazmar.

