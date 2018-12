Chlebodarca pomôže rodinám v núdzi preklenúť ťažké časy

Chlieb je symbolom domova, hojnosti, dobra, sýtosti a pocitu bezpečia. Presne tieto pocity, bohužiaľ, mnohým obyvateľom Slovenska nie sú dopriate, či už nejakou tragédiou, nešťastnou zhodou náhod alebo smutných okolností. Chlebodarca rozdáva istotu, stará sa o to, aby obdarovaný mal čo jesť, aby mal prácu, zázemie. „Na Slovensku pôsobíme už 25 rokov a to nás zaväzuje k tomu, aby sme sa angažovali v projektoch prospešných pre celú spoločnosť. S myšlienkou prepojenia spoločenskej zodpovednosti s našimi zákazníkmi prostredníctvom potravín, ktoré sú s našou spoločnosťou primárne spájané, sme sa pohrávali už dlho. Keďže chlieb je mnohovravným symbolom a viac ako ¾ Slovákov ho nakupuje denne, či viackrát týždenne, zdal sa nám pre náš projekt ideálny,“ opisuje Ing. Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o.z. BILLA ľuďom a finančnýriaditeľ spoločnosti BILLA. Mechanika projektu je jednoduchá a zapojiť sa môže každý. Stačí si v sieti supermarketov zakúpiť akýkoľvek chlieb (čerstvý, balený, krájaný, bezlepkový, atď.) a jeden cent z neho poputuje na konci mesiaca vybranej rodine. Finálna suma, ktorú jednotlivé rodiny mesačne dostanú, sa môže pohybovať v tisíckach eur. Pre zákazníkov sa tým nič nezmení, chlieb nebude drahší, bude stáť rovnako - BILLA venuje tieto financie zo zisku z predaja.

Projekt víta aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorého členovia sa rozhodli prispievať rodinám balíčkami pekárenských produktov, ale vedia im ponúknuť aj možnosť zamestnať sa. „Náš zväz pozostáva z desiatok pekární, mlynov, drobných podnikateľov, ale aj veľkých firiem. Teší nás, že sme mohli dať na projekt našu symbolickú pečať, ale tiež ho rozvinúť aj ďalej. Oslovili sme našich členov, aby sa stali chlebodarcami a určite prídu aj s ďalšími nápadmi, ako rodinám pomôcť,“ vysvetľuje Ing. Tatiana Lopúchová, predsedníčka predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Jedna z prvých pekární, ktorá sa podujala poskytnúť počas prvého roka pravidelnú potravinovú pomoc rodinám, je pekáreň Penam Slovakia. „Myšlienka darovania chleba, ako aj pohody, ktorá sa s ním spája, nás nadchla. Ochotne sa rodinám postaráme aj o zamestnanie v našich pekárňach a mlynoch, keď im to pomôže zlepšiť si životnú situáciu,“ hovorí Ing. Vladislav Baričák, manažér pekárskej divízie Penam Slovakia.

Výber rodín BILLA zverila do rúk naozaj dobrému a spoľahlivému partnerovi. Je ním Nadácia Pontis, ktorá už 21 rokov motivuje jednotlivcov, ale i firmy k spoločenskej zodpovednosti a k pomoci druhým. Za roky svojho pôsobenia sa stretla so stovkami ťažkých ľudských osudov, ktoré pomohla zmeniť k lepšiemu. „Popri vzdelávaní a zodpovednom podnikaní je jednou z našich kľúčových tém pomoc ľuďom, ktorí sa ocitajú na okraji záujmu pre sociálne či zdravotné znevýhodnenie. Chceme prispieť k vytvoreniu takej spoločnosti, v ktorej budú mať všetci ľudia šancu využiť naplno svoj potenciál a možnosť žiť šťastný a spokojný život. Sme veľmi radi, že nás BILLA oslovila so spoluprácou na projekte, ktorý zapadá do našej filozofie,“ hovorí Mgr. Dominika Horňáková, senior programová manažérka z Nadácie Pontis. Výber rodín, ako aj následná koordinácia finančnej a potravinovejpomoci bude prebiehať transparentne a pod kontrolou odborníkov z nadácie.

Prvou rodinou, ktorú Chlebodarca podporí, je sedemčlenná rodina pána Gejzu z okolia Rožňavy. Ten sa napriek svojej snahe borí s dlhom na nájomnom, mesačne mu chýba 44 eur, aby mohol s rodinoupokojne spávať. Bývajú však v malom sociálnom byte s nevyhovujúcim hygienickým zariadením, na čo dopláca ich päť detí vo veku 4 – 13 rokov. Občianske združenie BILLA ľuďom venuje prvú finančnú injekciu zo svojich vlastných zdrojov a poskytne im v prvom rade vyrovnanienahromadeného dlhu. Tým im zaručí zlepšenie kvality bývania, keďže obec rodine prisľúbila väčší a lepší nájomný byt. Zo zvyšku financií pokryje pán Gejza na isté obdobie nájomné na nový byt a potravinové poukážky, ktoré bude rodina tiež postupne dostávať na nákupy v supermarketoch BILLA, výrazne zdvihnú komfort celej rodiny.

