Čo pod vianočný stromček? Týchto 5 tipov na darček vás zaručene dostane

Taktiež sa Vám už niekedy stalo, že ste na poslednú chvíľu kupovali blízkemu darček a nedopadlo to úplne najlepšie? Pripravte sa tento rok na Vianoce v predstihu. Máme pre vás článok, v ktorom nájdete päť originálnych tipov na vianočné darčeky v roku 2018. Nechajte sa inšpirovať našim výberom.

Tipy na darček pre dámy

Fotoaparát – V dnešnej dobe už každý fotí prevažne na mobilný telefón. Ale čo tak foťák, ktorý vám instantne vytlačí fotografiu? Malé šikovné zariadenia to dokážu veľmi dobre. Krásne obrázky si potom môže vystaviť doma alebo založiť do foto knihy.

Relax – Nežné pohlavie má toho na pleciach často viac, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Urobte jej radosť relaxačným dňom, pekným wellnes pobytom, či len poukážkou na kozmetiku a masáž. Malý oddych od každodenných povinností stopercentne zaboduje.

Diár – Organizácia času má výrazný vplyv na naše úspechy. Pridajte k tomu motivačné citáty a máte diár ako vyšitý. Pokiaľ vyberiete správny typ a farbu, určite neurobíte krok vedľa.

Parfum – Dobrý parfum síce môže znieť ako malé klišé, avšak pokiaľ poznáte jej túžby a vône, ktoré má rada, rozhodne váš darček ocení. Prípadne si nechajte poradiť.

Kurz + hmotný dar – Spojte napríklad nového kuchynského robota s kurzami varenia alebo šijací stroj s kurzom šitia. Stačí si len dobre všímať, čo by obdarovávaná osoba ocenila najviac. Pekne tak spojíte príjemné s užitočným.

Tipy na darček pre pánov

Holiaci strojček – Starostlivosť o fúzy a bradu je u niektorých mužov každodennou témou. Doprajte im pohodlné oholenie. Praktický darček bude istotne zásahom do čierneho.

Lístok na športové podujatie – Väčšina pánov má nejaký obľúbený šport a v ňom samozrejme aj tím. Potešte ich lístkom na vybraný zápas ich miláčikov.

Herná konzola – Tento darček môže byť pre mnoho mužov vysnívaným už od detských čias. Zahrať si s kamarátmi večer pri pivku alebo online počas sychravých večerov je krásna predstava. Ako bonus dostanete pár voľných večerov pre seba.

Adrenalín – Darujte zážitok v podobe adrenalínu. Taký, na ktorý nikdy nezabudne. Zoskok padákom alebo bungee jumping patria do kategórie extrémov. V prvom momente asi zostane človek v pomykove, no po absolvovaní zážitku vám bude ruky bozkávať za skvelý výber.

Batoh – Využitie batohov je dnes široké. Pekný štýlový kúsok skvelo doplní jeho outfit. Vyberte správny typ či materiál a potom už len sledujte jeho úsmev pri rozbaľovaní.

Každému z nás samozrejme vyhovuje niečo iné. Tipy uvedené v článku sú len inšpiráciou. Najdôležitejšie je však poznať danú osobu, aby sme sa trafili do jej vkusu. Preto si dajte na výber správnych darov radšej dosť času. Prajeme veselé Vianoce.

