Vybral si ju aj ruský milionár: Slovenská vodka žne úspechy v zahraničí

Tajomstvo jej úspechu

Moskva, Brusel, Hongkong či Beverly Hills – z týchto miest si slovenská Goral Vodka Master priniesla zlaté medaily. Odborníci oceňovali tak jej chuť a čistotu, ako aj dizajn fľaše. Kvalitná vodka by mala totiž tešiť hneď viacero zmyslov – osloviť má človeka nielen jej chuť a čistota, mala by byť aj zaujímavým podnetom pre oko. „S vodkou je to podobné ako s ľuďmi. V prvom rade vás upúta krása, všetko sa to začína emóciou. Ak vás osloví, máte chuť ju ochutnávať,“ vysvetľuje majiteľ GAS Familie Marián Gurega. Ak potom splní samotný nápoj očakávania človeka, tak ako v prípade Goral Vodka Master, je to tá najlepšia možná kombinácia.

Obľúbili si ju aj v Rusku

Goral Vodka Master je jedným z výrobkov, na ktoré je majiteľ GAS Familie Marián Gurega extra hrdý. Kde s ňou zavítajú, tam ich čakajú pozitívne reakcie. Radosť má z každého jej ocenenia, ale nie je to medaila, ktorá ho teší najviac. „Pre mňa osobne je najväčším úspechom fakt, že Goral Vodka Master pije aj jeden z najsilnejších ruských obchodníkov, majiteľ obchodného domu GUM v Moskve. Sám si ju vybral a chutí mu. Mohol by si vybrať akúkoľvek vodku na svete, lebo peniaze u neho nehrajú úlohu, preto sme na jeho výber veľmi pyšní. Je to fajnšmeker a vie rozoznať kvalitu,“ hovorí majiteľ Marián Gurega a dodáva, že odvtedy vyvážajú Goral Vodka Master do celého Ruska. Okrem toho si ju môžete kúpiť napríklad aj v Spojených štátoch, Kanade, Nemecku, Írsku či v Anglicku.

Tradícia kombinovaná s technologickým pokrokom

Príbeh Goral Vodka Master sa začal písať v roku 2009 na Spiši, trvalo však vyše roka, kým získala svoju dnešnú podobu. Cieľom totiž bolo ponúknuť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí niečo extra. V najmodernejšom liehovare v strednej Európe v Hniezdnom si na liehu do Goral Vodka Master dávajú naozaj záležať – na jeho prípravu sa používa bezchybná tvrdá slovenská pšenica a destiluje sa až sedemkrát. Zušľachťuje sa špeciálnymi karborafinačnými procesmi zaručujúcimi hladkosť a jemnosť.

Životné dielo

K špičkovému liehu treba pridať aj špičkovú vodu. Tá v Goral Vodka Master tečie od Belianskych Tatier až do Ľubovnianskej kotliny. Počas tejto cesty sa obohacuje jej minerálne zloženie a je filtrovaná cez horniny, ktoré sa datujú do čias paleogénu a kvartéru. Potom na rad prichádza filtrácia – opäť sedemnásobná, cez sedem rôznych materiálov vrátane diamantového prachu. Na príprave tejto vodky pracoval majster destilácie Ján Krak. Jeho cieľom bolo získať mimoriadne jemnú, čistú a nadčasovú chuť vodky. Množstvo vyskúšaných postupov, filtračných materiálov a degustácií prinieslo svoj výsledok. Goral Vodka Master sa stala jeho životným dielom, oceňovaným doma aj v zahraničí. Niečím, na čo môžeme byť všetci právom hrdí.

SPOZNAJTE GORAL VODKA MASTER

