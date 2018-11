Prežite čaro adventu a krásy zimy v objatí hôr

Prežite s rodinkou nezabudnuteľného Mikuláša, magické Vianoce alebo sa rozlúčte so starým rokom štýlovo, v rodinnom Hoteli SLOVAN*** Tatranská Lomnica. Ak hľadáte útulné ubytovanie s rodinnou atmosférou, ústretový prístup a “family friendly” prostredie, ste na správnom mieste.

Hotel disponuje kapacitou 120 izieb a 259 lôžok a poskytuje všetko pre rodinky tak, aby sa všetci ubytovaní cítili pohodlne a v bezpečí. Výhodná poloha hotela umožňuje magický výhľad na Lomnický štít a Skalnaté pleso priamo z okna, a tak už od rána môžete pozorovať lyžiarov na svahoch či ratraky osvetľujúce v noci zjazdovku. Hotel SLOVAN sa môže popýšiť vlastnou meteo stanicou, takže predpoveď počasia pre Tatranskú Lomnicu máte z prvej ruky!

Zdroj: Hotel SLOVAN*** Tatranská Lomnica

Detský raj

Tematicky ladený animačný program, množstvo atrakcií spolu s bazénom, X-box aréna, biliard, stolný futbal a stolný tenis, spoločenské hry - na svoje si prídu naozaj všetky vekové kategórie. Aj rodičom sa dostane zaslúženého oddychu od ich práce či už obchodu, internetového marketingu alebo iného typu - pripravený je spoločenský program, príjemné posedenie pri živej hudbe, relax zóna s bazénom, ako aj jedinečná ponuka nápojov, najmä slovenských vín od renomovaných vinárov.

Hotel SLOVAN*** Tatranská Lomnica je ocenený certifikátom s najvyšším hodnotením ako „Zariadenie priateľské k deťom a rodinám“. Naše veľhory sú krásne počas celého roka a my sa snažíme vyťažiť z každého ročného obdobia maximum. Preto pre Vás pripravujeme množstvo sezónnych pobytových balíčkov, ktoré, ako pevne veríme, vás chytia za srdce.

TIP: Našim cieľom je vyčariť tú pravú rodinnú atmosféru a vytvoriť podmienky ideálne pre rodiny s deťmi, a tak okrem tematicky ladených pobytov u nás nájdete tiež špeciálne akcie, ktoré potešia váš rodinný rozpočet.

Príde aj Mikuláš

Nezabudnite pripomenúť svojim deťom, aby si poriadne vyčistili čižmičky, blíži sa totiž mimoriadne obľúbený Víkend s Mikulášom! A nie jeden, ale hneď dva! Nasajte sviatočnú atmosféru hneď na začiatku decembra a vyberte si jeden z dvoch mikulášskych víkendov: 30.11.-3.12.2018 alebo 7.-9.12.2018. Najmenší sa už tradične môžu tešiť na bohatý program plný prekvapení. Nebude chýbať naozajstný Mikuláš, ktorý spolu so svojimi pomocníkmi prinesie darčeky každému.

TIP: Detičky, nezabudnite si pripraviť básničku či pesničku, Mikuláš sa určite poteší.J

Zdroj: Hotel SLOVAN*** Tatranská Lomnica

Šťastné, pokojné a veselé

Snívate o dokonalých sviatkoch pokoja a radosti, avšak každoročne ešte na Štedrý deň dolaďujete výzdobu, dopekáte štedrovečerné menu-čko a v letku dokončujete posledné prípravy? Tento scenár je dôverne známy asi každej gazdinke či maminke. My vieme, že to ide aj inak! Prežite vianočný čas v našom relax Hoteli SLOVAN v srdci Vysokých Tatier a využite tematický pobytový balíček Vianoce bez zhonu a starostí. My sa o všetko postaráme a Vy si len užívate pohodu a nádhernú zimnú tatranskú prírodu spolu so svojimi blízkymi. Príďte sa presvedčiť, či aj tento rok toľko bude počas Vianoc toľko snehu ako vlani! Sánky, boby a šmýkadlá sú už pripravené.

Nemožno opomenúť slávnostné menu. Hostia si môžu vychutnať nielen domáce oblátky, vianočný punč a koledy, ale aj tradičné slovenské i svetové Vianoce na slávnostne prestretom vianočnom stole. A aby bola atmosféra Vianoc dokonalá, nebudú chýbať ani koledníci a tiež detské vianočné animácie a tvorivé dielničky.

Zdroj: Hotel SLOVAN*** Tatranská Lomnica

Tri, dva, jeden,...

Koniec roka býva dôvodom na bilancovanie, ale najmä býva spojený s ohňostrojom, večierkami a veľkolepými oslavami. Silvester s rodinou však dostáva trošku iný rozmer a už nie je len o bujarej zábave. Strávte tohtoročný Silvester a vstúpte do nového roku spolu s nami, s balíčkom Silvester v Tatrách. Veď kto by nechcel zažiť záver roka trebárs na svahu či v bazéne, a potom pri príjemnej zábave v rodinnej atmosfére?

Na hostí všetkých vekových kategórií čaká v horskom Hoteli SLOVAN*** v Tatranskej Lomnici atraktívny silvestrovský program, chutné jedlo, tombola, bohatý animačný a hudobný program pre deti i dospelých a množstvo prekvapení.

Prázdninová lyžovačka

Rodičia školopovinných detí vždy začiatkom roka rozmýšľajú, ako prežiť s deťmi čas prázdnin. V ponuke Hotela SLOVAN nájdete tematické pobyty Polročné prázdniny a Jarné prázdniny vo Vysokých Tatrách. Vychutnajte si spoločný čas v našom relax hoteli a po super lyžovačke a sánkovačke si oddýchnite v teple rodinného hotela. Pre rodinky máme v zime k dispozícii sánky, boby a šmýkadlá, samozrejme grátis.

Zdroj: Hotel SLOVAN*** Tatranská Lomnica

Aj výhodný pobytový balíček Zima Vám umožní zažiť si rodinnú zimnú dovolenku v malebnej Tatranskej Lomnici. Vychutnajte si naplno zimné radovánky v tatranskej prírode, relaxujte v bazéne, užite si skvelé jedlo, a to všetko v pohodlí a priateľskej atmosfére. Deti sa môžu tešiť na pestrý animačný program, atrakcie, či zábavu v hotelových detských kútikoch.

TIP: Hotel je vzdialený na skok od lyžiarskeho centra Tatranská Lomnica a iba 150 metrov od svahu Buková hora, kde nájdete jedinečný vlek so systémom Kids stop pre deti. Detský svah a lyžiarska škola a škôlka sú od hotela iba 50 metrov a milí a šikovní inštruktori sa radi ujmú Vašej ratolesti.

Zima v horskom relax Hoteli SLOVAN*** Tatranská Lomnica je jednoducho to pravé pre rodinky s deťmi. Doprajte svojim najbližším to najlepšie, Objednajte si pobyt u nás, najvýhodnejšie online a navštívte nás. Viac na www.hotelslovan.sk. Už sa na Vás tešíme!

-Reklamná správa-