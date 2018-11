Petra Polnišová radí: TAKTO nezabudnete uhradiť účty!

V súčasnej hektickej dobe je čas vzácnou komoditou, ktorej nemáme nazvyš. Najmä teraz v predvianočnom období, kedy je toho veľa nielen v práci, ale aj doma. Deň má však stále 24 hodín a vtesnať do neho všetky aktivity je niekedy fyzicky nemožné. Mobilný telefón sa považuje za jeden z najväčších „požieračov“ nášho voľného času. Denne s ním trávime množstvo hodín nielen pri práci, ale predovšetkým pri zábave. Máme v ňom rôzne aplikácie od sociálnych médií, cez hry, počasie, aplikácie, ktoré nám pomáhajú so stravovaním, či cvičením. V prípade praktických aplikácií je však výborným pomocníkom, ktorý nám vie čas naopak veľmi ušetriť. Ozaj, a prečo v smartfóne ešte stále nemáte aj banku?

Banku máte vo vrecku 24/7

Pokiaľ si nainštalujete aplikáciu VÚB Mobil Banking nemusia vás trápiť žiadne otváracie hodiny, čakanie na pripojenie sa k počítaču, skrátka nestrácate svoj drahocenný čas. Svoje financie spravujete bez obmedzení 24 hodín denne 7 dní v týždni. Mobil banking zmení váš svet spravovania osobných peňazí na nepoznanie.

Jednoduchá aktivácia a personalizácia

Aplikácia VÚB Mobil Banking je dostupná pre majiteľov telefónov s operačným systémom Android aj iOS. Ak máte pred inštaláciou aplikácie rešpekt, aktivovať vám ju ochotne pomôžu napríklad aj priamo na pobočke. Nemusíte sa však báť, je to absolútne jednoduché.

Zdroj: VÚB

A čo hovorí na mobil banking známa herečka Petra Polnišová?

„Tak odkedy ja mám mobil banking, tak ani nechodím do banky:)). Je to najúžasnejšia vec na svete,“ tvrdí obľúbená herečka. „Hneď ako mám uhradiť platbu, tak to viem urobiť okamžite, skôr než na to zabudnem, čo sa mi v minulosti stávalo často. A mám aj celkovo lepší prehľad o svojich financiách. Mobil totiž nosím so sebou stále, a tak si viem skontrolovať všetko okamžite a tam, kde sa práve nachádzam. Najčastejšie používam funkciu scan and pay. To je podľa mňa úplne úžasná funkcia, nemusím vypisovať tie nekonečne dlhé čísla účtov, len si z faktúry naskenujem buď QR kód alebo IBAN a je to. Navyše mám aj istotu, že sa nepomýlim.

Prečo by si mali podľa Petry ľudia nainštalovať aplikáciu mobil banking?

„Jednoducho preto, lebo je to fantastická vec. Človek sa vie dostať k svojim platbám a peniazom okamžite, nemusí to riešiť až večer, cez počítač alebo cez call centrá atď. Podľa mňa je to budúcnosť, ktorú žijeme už teraz. Nezdá sa to, ale tá malá aplikácia ušetrí kopec času. Teda aspoň mne,“ uzatvára Petra Polnišová.

Mobilná aplikácia Mobil Banking od VÚB je dlhodobo hodnotená ako jedna z najlepších bankových aplikácií na Slovensku. Banka ju pravidelne vylepšuje a upravuje podľa želaní zákazníkov, ktoré neustále monitoruje. Ak ju ešte vo svojom mobilnom telefóne nemáte, určite si ju vyskúšajte. Jej inštalácia a používanie je skutočne jednoduché a vy budete môcť tráviť predvianočný čas podľa vlastných predstáv.

