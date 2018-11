Chlapsky na mužskú inkontinenciu

Mužské pohlavie a slová únik moču akoby ani nešli dokopy. Nechcený únik moču je veľmi neoprávnene pripisovaný iba nežnejšiemu pohlaviu, a to ešte viac komplikuje situáciu samotným pánom. Ťažšie sa im o ňom hovorí, pričom pomoc môže byť veľmi jednoduchá. Únik moču na nesprávnom mieste a v nesprávnom čase nie je len o samotnom zdravotnom probléme, ale aj o kompletnom nabúraní doterajšieho životného štýlu a strate sebavedomia.

Mužská inkontinencia

Mužská inkontinencia môže postihnúť pánov v každom veku. Často sa vyskytuje pri problémoch s prostatou, chirurgických zákrokoch či chemoterapii. K rozvoju choroby prispievajú aj fajčenie, cukrovka, vysoký krvný tlak či obezita.

Už samotný fakt, že s ich pýchou nie je všetko v poriadku, býva pre mužov ťažkou skúškou odolnosti, navyše predstava unikajúceho moču je už úplne desivá.

Nie, samé to neprejde

Jedinou možnosťou je zahodiť ostych a s chladnou hlavou sa pustiť do rozhovoru. Úprimne a otvorene sa zdôveriť lekárovi a tiež partnerke. Pocit hanby a pokusy problém maskovať majú za následok zvyčajne iba jeho zhoršenie a vznik zbytočných stresov, o spoločenskej izolácii ani nehovoriac.

Spoločenský život vymenený za istotu vlastnej toalety nie je riešením. Zvládnutím niekoľkých jednoduchých krokov sa vyhnete faux pas a naberiete odvahu vykročiť z domu.

Navštívte toaletu vždy pred tým, než odídete von. Aj keď sa vám práve nechce. Dodá vám to pocit istoty, že na vás hneď za dverami nečíha nehoda.

Dodržiavajte pitný režim. Nebudem nič piť, aby som nemusel na toaletu je veľmi mylný mýtus. Organizmus sa zbytočne dehydruje a k inkontinencii sa pridruží ešte bolesť hlavy a ďalšie nepríjemné symptómy. Existujú však nápoje, ktoré množstvo moču zvyšujú, preto sa vyhnite čaju, káve, rôznym energetickým nápojom a samozrejme alkoholu.

Buďte pripravený. Kamkoľvek pôjdete, zorientujte sa v priestore. Keď budete vedieť, kde sa dvere so správnym panáčikom nachádzajú, vyhnete sa stresu pri náhlom nutkaní. Dôležitá je tiež vzdialenosť. Pokiaľ si môžete vybrať, zvoľte si stôl čo najbližšie k toaletám. Pri cestovaní autom si vopred naplánujte pravidelné zastávky, pri ceste vlakom či lietadlom nezabudnite na rezerváciu vhodných sedadiel. S trochou plánovania zvládnete v pohode aj kino či divadlo.

Cvičte. Cvičenie svalov panvového dna technikou PELVICORE dokáže inkontinenciu výrazne zmierniť alebo aj úplne odstrániť.

Zdroj: TENA

Ide o jednoduché a nenáročné cvičenie, bez ohľadu na vek a fyzické dispozície.

Podstatou cvičenia je sťahovanie svalov spôsobom, akoby sme nutne potrebovali na toaletu a ich opätovné uvoľňovanie. Jedno stiahnutie by malo trvať približne 10 sekúnd a opakovať by sa malo aspoň 15 až 20 krát. Cvičenie je pre okolie neviditeľné, takže ho môžete robiť kedykoľvek a kdekoľvek. Dôležitá je pravidelnosť a vytrvalosť. Návody, ako na to, môžete nájsť na internete, ak si však nie ste úplne istý, je lepšie zájsť za lekárom a správnu techniku si nacvičiť.

Mužské riešenie

Miznutie menštruačných vložiek býva totiž častým spôsobom odhalenia úniku moču u partnera. Muži ich veľmi radi používajú, pretože ich majú takpovediac po ruke, nie je to však najšťastnejšia voľba. Menštruačné vložky sú vyrobené na absorpciu úplne inej tekutiny, na zachytávanie moču nestačia. Tiež boli anatomicky vyvinuté pre dámy, takže pánom prirodzene nesedia a neslúžia tak, akoby očakávali.

Zdroj: TENA

Špeciálne inkontinenčné pomôcky z radu TENA Men, vyrobené výhradne pre mužov, vám pomôžu dostať svoj život opäť pod kontrolu. V závislosti od stupňa inkontinencie si môžete napríklad aj online kúpiť pomôcku, ktorá vám sadne ako uliata. Pri ľahkej forme postačia tenké vložky, ktoré sa bezpečne a diskrétne prispôsobia bielizni. Pri ťažších formách sú k dispozícii vložky s vyššou absorpciou a pre maximálny pocit kontroly dokonca absorpčná bielizeň, ktorá sa na prvý pohľad vôbec nelíši od tej klasickej bavlnenej. Okrem 100% ochrany pred pretečením, sú všetky pomôcky pre pánov maximálne diskrétne, dokonale sa prispôsobia anatómii, nekrčia sa a navyše pohlcujú nepríjemný zápach. Ak si nie ste istý, čo vám bude vyhovovať, požiadajte o vzorky zdarma.

-reklamná správa-