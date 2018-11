Čo len z tých našich detí bude?

S výberom školy z bohatej domácej a zahraničnej ponuky treba začať v dostatočnom predstihu, so šetrením na kvalitné vzdelanie ešte skôr. Je ľahšie a rozumnejšie odkladať im dlhší čas po malých čiastkach, ako na konci strednej školy zháňať veľkých balík peňazí na výšku, ktorú si vybrali. A verte tomu, že ten balík bude potrebný nielen v prípade štúdia za hranicami krajinami, ale aj na Slovensku.

Edinburgh Zdroj: postova banka

Koľko vás to bude stáť?

Technická univerzita v Košiciach či Univerzita Komenského v Bratislave sa pravidelne umiestňujú v rebríčkoch najlepšie hodnotených škôl na svete. Ročné náklady na štúdium sa tu aj napriek bezplatnému vzdelávaniu šplhajú k sume 3 000 eur. Ubytovanie, strava, doprava, knihy a ďalšie každodenné potreby si študenti musia zaplatiť z vlastného vrecka.

Výborné meno a skvelé výsledky má aj Masarykova univerzita v Brne. Každý rok eviduje najvyšší počet prihlášok od slovenských uchádzačov spomedzi vysokých škôl v Česku. Výdavky na štúdium vrátane životných nákladov počas dvoch semestrov presahujú 3 300 eur.

Špičkové vzdelanie sľubujú aj univerzity v škandinávskych krajinách. Za rok zaň zaplatíte od 8 do 10 tisíc eur. Náklady na štúdium v Holandsku či vo Francúzsku sú ešte o tisícku vyššie. Jana študovala v Lyone. „Život 1 500 km od rodiny ma naučil samostatnosti a zodpovednosti za financie. Na študijný pobyt som síce dostala príspevok z grantu, ale ten mi na pokrytie školy a nákladov na život vo svete nestačil. Celý čas ma museli dotovať rodičia a minula som aj svoje úspory, ktoré boli pôvodne určené na štart do života až po ukončení výšky,“ hovorí Jana, ale jedným dychom dodáva, že táto investícia stála za to. „Zdokonalila som sa v jazyku a po návrate domov som nemala problém nájsť si prácu,“ spokojne hodnotí.

Rok štúdia na Oxforde vás vyjde takmer na 4 000 eur a školné na Harvarde sa šplhá k sume 40 000 eur. Väčšiu sumu môžete uhradiť pomocou štipendia, na kvalitné vysokoškolské štúdium sa však v každom prípade treba pripravovať už od detstva. „Najnákladnejší je práve prvý rok za hranicami Slovenska. Aj v krajinách, v ktorých je možné študovať zadarmo, výdavky na ubytovanie, stravu, dopravu a ďalšie bežné každodenné potreby predstavujú tisíce eur ročne. Preto je ideálne našetriť si sumu na vykrytie aspoň prvých mesiacov ešte skôr, ako vyrazíte do sveta za kvalitným vzdelaním,“ radí Martina, absolventka univerzity vo Veľkej Británii.

Oxford Zdroj: postova banka

Prečo Slováci odchádzajú do sveta?

So štúdiom a prácou v zahraničí má skúsenosť až 28 % Slovákov. Najčastejšími dôvodmi vycestovania za hranice sú zdokonalenie sa v cudzích jazykoch, príležitosť stretnúť nových ľudí a objavovanie iných kultúr a zvykov. Približne pätina našich mladých ľudí prekročila slovenské hranice s vidinou lepších pracovných príležitostí. Predpokladajú, že skúsenosti zo zahraničia im pomôžu získať lepšiu prácu a kariérny rast.

Top štúdium už od 10 eur mesačne

S Programom podpory vzdelania Instudy od Poštovej banky vás štúdium dieťaťa na prestížnej univerzite doma alebo v zahraničí mesačne nemusí stáť viac ako jedna rodinná večera. Na Oxford mu dokážete našetriť už od 50 eur a napríklad na Humboldtovu univerzitu v Berlíne už od 35 eur mesačne. Môžete sa rozhodnúť pre pravidelný mesačný vklad od 10 do 500 eur a pre obdobie viazanosti od 5 do 17 rokov. Vaše úspory sa môžu zhodnocovať až do výšky 3,5 % ročne.

Freie Universität Zdroj: postova banka

Zúfať nemusia ani študenti, ktorí plánujú vycestovať už v dohľadnom čase a nemajú nasporenú potrebnú sumu na štúdium. Riešením je pôžička na vzdelanie, s výhodnou úrokovou sadzbou a so zľavou 100 % z poplatku za jej poskytnutie. Viac o možnostiach štúdia na najlepších univerzitách doma a v zahraničí, o sume, ktorú by ste mali pravidelne odkladať, aby na nich vaše deti mohli študovať, ako aj o pôžičke na vzdelanie od Poštovej banky nájdete na www.instudy.sk.

- reklamná správa -