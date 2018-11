Sporiť sa oplatí každému, aj keď z rôznych dôvodov

Stačí si vybrať vhodný produkt a prispôsobiť výšku vkladov svojim finančným možnostiam. Sporenie opäť naberá na význame, a to nielen ako základ pre získanie dostatočne vysokého úveru na bývanie. Umožňuje vytvorenie zdravých finančných návykov, určitej finančnej rezervy do budúcna, zúročenie úspor a možnosť získať aj ďalšie benefity.

Manažovanie vlastných financií či plánovanie financovania svojho bývania je často nevyhnutnosť, na ktorú však mnohí z nás nie sú dostatočne pripravení. A tak sme zrazu postavení pred hotovú vec - čerpať a splácať úver bez poznania dôsledkov. Ako však vieme, neznalosť neospravedlňuje. Vhodným riešením môže byť práve stavebné sporenie. Tento finančný produkt poskytuje popri hlavných, teda finančných benefitoch, aj prirodzenú edukáciu. Nenútenou formou vedie sporiteľa k postupnému vytváraniu finančnej rezervy, k prevzatiu zodpovednosti za vlastnú finančnú situáciu či rodinný rozpočet i za svoje bývanie. Takáto skúsenosť je pridanou hodnotou, ktorú klient získa popri ostatných výhodách sporenia. Dnes, keď sa pri žiadosti o úver na bývanie stále viac prihliada aj na vlastné zdroje klienta, môže byť stavebné sporenie tým podstatným prvkom pre získanie vlastného bývania.

Stavebné sporenie uzavreté do konca roka 2018 je trefa do čierneho

Všetko sa mení, aj stavebné sporenie, ktoré pomáha vytvárať finančnú cestu k svojmu bývaniu. Práve teraz extra výhodnú – do konca roka 2018 je tu špeciálna ponuka pre tých, ktorí chcú spoznať prednosti tejto osvedčenej formy sporenia a získať viac ako je štandardom na trhu. Je najvyšší čas na finančnú prípravu a realizáciu svojich predstáv o bývaní.

Spoľahlivé zhodnotenie vkladov teraz až 1,5 % p.a. s garanciou na 6 rokov plus bonus 2 % počas 12 mesiacov sporenia. Teraz aj bez poplatku za vedenie sporiteľského účtu v prvom roku sporenia. Tieto a ďalšie výhody platia len pre zmluvy uzavreté od 15.10. – do 31.12.2018 v spoločnosti Wüstenrot. Plus štátna prémia (5 %, max. 66,39 eur/rok 2018) a zhodnotenie vašich vkladov dosiahne až 8,5 % v prvom roku sporenia. To je neopakovateľná šanca získať financie výhodne a s dlhodobými garanciami. Klient si pritom sporením vytvára aj právny nárok na výhodný stavebný úver so zárukou nízkeho úroku na celú dobu splácania. V prípade detského sporenia Krôčik je súčasťou aj balík poistenia (zdarma), ktorý zahŕňa úrazové poistenie dieťaťa (počas 6 rokov od uzavretia zmluvy, max. až do veku 18 rokov) a poistenie zákonného zástupcu pre prípad úmrtia (s dosporením ročného vkladu na získanie štátnej prémie pre dieťa).

Finančný vankúš do budúcna a nielen to

Stavebné sporenie je finančný produkt, ktorý poskytuje zaujímavé zhodnotenie vkladov. Zároveň nenútenou formou učí klientov k postupnému vytváraniu finančných rezerv, k prevzatiu zodpovednosti za svoju finančnú situáciu či otázku bývania. Pomáha vytvárať zdravý prístup k hospodáreniu s disponibilnými zdrojmi. Stále častejšie sa hovorí o vysokej miere zadlženia. Vďaka stavebnému sporeniu si klient včas vyskúša, aký dopad bude mať na jeho bežný život pravidelné odkladanie istej sumy z mesačného rozpočtu. Skutočný vplyv pravidelného finančného záväzku zistí skôr, než požiada o úver na bývanie, ktorý už bude musieť splácať povinne. Táto skúsenosť je pridanou hodnotou, ktorú klient získa.

Samozrejme, v aktuálnej ponuke nechýbajú ani úvery na okamžité financovanie bývania s nízkymi mesačnými splátkami. Z úveru je možné financovať nové, komfortnejšie, bezpečnejšie či energeticky úspornejšie bývanie.

