Pomôžte zastropovať vek odchodu do dôchodku na 64 rokov a podpíšte petíciu!

Viete si predstaviť, že pracujete do 68 rokov? Dnešných tridsiatnikov to čaká. OZ KOVO za pomoci ďalších odborových zväzov už od júla snaží zmeniť to petičnou akciou za vyhlásenie referenda o „zastropovaní“ dôchodkového veku na 64 rokov. Pre matky ešte skôr. Snaha odborárov pokračuje, podpíšte petíciu na stránke peticie.com/referendom_za_dôchodok.

„Aj keď návrh na zastropovanie dôchodkového veku už v parlamente v prvom čítaní prešiel, stále nemáme istotu, že prejde aj v druhom a treťom čítaní. Naše snahy o vyzbieranie 350000 podpisov potrebných na vyhlásenie referenda teda ďalej pokračujú a nebudeme spokojní, kým návrh neschvália poslanci alebo prezident nevyhlási plebiscit. Nevieme si totiž predstaviť 68-ročného strojára, hutníka, kováča či elektrotechnika, ale aj ďalšie profesie. Nie som si istý, či sa nám bude páčiť, ak nás raz v autobusoch budú voziť takmer 70-roční vodiči,“ uviedol predseda rady OZ KOVO Emil Machyna.

Už desaťtisíce Slovákov petíciu podpísalo, no to stále nestačí. Nenechajte iných rozhodovať o vašej penzii. Česi a Poliaci majú hranicu odchodu do penzie na úrovni 65 rokov. U nás nič také nie je. Odborári preto pracujú na tom, aby si aj politici uvedomili, že do sedemdesiatky sa pracovať nedá.

Už v najbližších dňoch sa parlament bude znova venovať návrhu ústavného zákona o zastavení dôchodkového veku na hranici 64 rokov. No nie je jasné, či ho znova podporí dostatočný počet poslancov.

Viac o podpisovej akcii sa dozviete na stránke ozkovo.sk a je možné ju nájsť aj v regionálnych odborových kanceláriách a u odborových predákov po celom Slovensku.

