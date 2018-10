Slovensko zažije prvý galavečer MMA svetovej úrovne!

Najúspešnejší slovenský raper opäť prekvapuje! Rytmus sa rozhodol profesionálne pôsobiť nielen na hudobnom, ale aj na bojovom poli! Vstúpil do organizácie XFN ako jeden z jej promotérov a bude spoluorganizovať najlepšie zápasy MMA ligy. XFN teraz pripravuje zápas, aký ešte Slovensko nezažilo! Do bratislavskej haly Ondreja Nepelu prichádza MMA svetovej úrovne. Už v novembri uvidia diváci súboje v klietke, ktoré budú vyrážať dych, v podaní tých najväčších hviezd českej a slovenskej zápasníckej scény.

„XFN prichádza do najväčšej haly Slovenska s pokorou, ale zároveň sme plní veľkých očakávaní,“ vraví PetrKareš, promotér organizácie a dodáva: „Slovensko MMA žije, je to najrýchlejšie rastúci šport v tejto krajine. A my sme zas najrýchlejšie rastúca MMA organizácia v strednej Európe s najlepšími slovenskými zápasníkmi. Preto pevne veríme, že stretnutie slovenských šampiónov a skvelého publika bude úžasnou akciou.“

MixedMartialArts, skrátene MMA, teda mix bojových umení, je syntéza rôznych bojových štýlov ako sú napríklad thajský box, savate, taekwondo, judo, jiujitsu a ďalších. Slovenské publikum je známe tým, že si tento športový fenomén jednoznačne veľmi obľúbilo. Doposiaľ však nemalo možnosť zažiť galavečer na takej vysokej profesionálnej úrovni, a to najmä pokiaľ ide o samotné obsadenie bojovníkov. Diváci môžu sledovať bitky hviezd ako sú: Ivan Buchinger– dlhodobo najúspešnejší slovenský fighter, KarlosVémola – prvý Čech, ktorý sa prebojoval do UFC a na poli československého MMA zatiaľ nenašiel premožiteľa, alebo bojovníci ako Ľudovít Klein či Miroslav Štrbák, ktorí majú svojim talentom našliapnuté do UFC.

„Srdečne pozývam všetkých fanúšikov MMA na galavečer XFN v Bratislave. Bude to najkvalitnejší turnaj, aký ste zatiaľ mohli na Slovensku vidieť,“ pozýva osobne divákov Ivan Buchinger, kráľ slovenského MMA. „XFN stojí pri najlepších zápasníkoch na Slovensku a v Česku a tým nám, aj vám, pomôžu popularizovať MMA ešte viac. Príďte nás podporiť potrebujeme aj vašu silu v ťažkých zápasoch.“

„Mám veľkú radosť, že budem mať na Slovensku adekvátneho súpera. Bohužiaľ so mnou nechcú zápasiť žiadni Slováci, schovávajú sa,“ vraví rázne legendárny český terminátor KarlosVémola. „Chcel by som všetkých slovenských fanúšikov pozvať, vrátane Piráta Krištofiča, aby prišli na galavečer. Nech sa Pirát príde naučiť, ako ľahko a rýchlo sa ukončuje. Bude to Vémolice, jasná dominancia. Tým dokážem celému Slovensku, že Pirát je len namyslený blbec, ktorý mal len hlúpe reči. Ja na rozdiel od neho, čo poviem, to dokážem.“

Neopakovateľné zážitky plné emócií teda diváci zažijú 18. novembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Lístky sa predávajú v sieti .

