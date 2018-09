Charitatívne podujatie Nájdite sa v Bratislave

23. septembra sa v Košiciach uskutočnilo tretie vydanie podujatia Nájdite sa, 29. septembra sa presunie do Bratislavy. Celkovo sa uskutoční už po 23-krát.

„Nájdite sa... so zvieratkom z útulku“ v Bratislave sa bude konať v sobotu 29. 9. od 10.00 do 16.00 hod. na zadnom nádvorí OC Aupark. Aj tu sa stretnú zvieratá z útulkov z celého Slovenska. Návštevníci bratislavského podujatia si budú môcť nájsť priateľa na celý život za asistencie odborníkov, ktorí im pomôžu pri výbere najvhodnejšieho zvieraťa. Nový domov si prídu nájsť zvieratá z dvanástich slovenských útulkov: Tulkáčik, Majme srdce, Útulok Skalica, OZ Túlavá labka, Nádej pre hendikepované zvieratá, Dog azyl, Bullterrier rescue Slovakia, Útulok Revúca, OZ Priateľ Pes, Útulok Senica, ZOPZ, OZ Zvieratkovo. Sprievodný program budú moderovať Matúš Krnčok a Becca. Vystúpi Anita Soul, Majself, Adam Peťovský, Veronika Strapková a DJ Jay Perun. Deti sa budú môcť zapojiť do predstavenia Paci Pac.

Zdroj: Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.

Hľadanie nových domovov opusteným psom a mačkám prostredníctvom podujatia „Nájdite sa... so zvieratkom z útulku“ je jednou z činností Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá združuje 15 útulkov a občianskych združení na Slovensku a Zvieracieho ombudsmana.

Zdroj: Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.

Podujatie sprostredkúva a odovzdáva pozitívnu energiu nezabudnuteľným spôsobom. Je jedinečné svojou jednoduchou myšlienkou, preniesť opustené zvieratá z virtuálneho sveta sociálnych sietí do reálneho sveta, aby mali väčšiu šancu na nový domov. Vďaka jeho existencii sa podarilo útulkom a združeniam nájsť domov stovkám opustených zvierat. Vytvorilo spoločenstvo ľudí, ktorým osudy zvierat nie sú ľahostajné, sprostredkúva prepojenie myšlienok, ľudí a príbehov, vytvára puto. Podujatie podporuje viacero známych osobností. V minulosti sa na ňom zúčastnila bývalá premiérka Iveta Radičová, Lucia Hablovičová, Zdenka Predná, Sima Martausová, Pyco alebo Yxo z Hexu.

Zdroj: Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.

Ako uviedol Tomáš Urbanovský, shopping center manager Auparku Bratislava, „naše nákupné centrum je už niekoľkýkrát partnerom bratislavského „Nájdite sa“ a tešíme sa, že môžeme opäť poskytnúť priestor na hľadanie domova ďalším „útulkáčom“. Aupark je však otvorený návšteve v sprievode domáceho miláčika aj v iné dni, nielen počas podujatia. Chceli by sme ale poprosiť návštevníkov, aby svojich psov či mačky nenechávali zamknutých vo vozidle ani priviazaných pred centrom alebo v centre, v záujme bezpečnosti samotných zvierat aj ostatných návštevníkov. Pokiaľ je zviera na vôdzke, má povolený prístup do centra aj jeho okolia, samozrejme s výnimkou food courtu a vonkajšieho detského ihriska.“

Zdroj: Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.

Zvierací ombudsman, ktorý vznikol pod Alianciou združení na ochranu zvierat je neštátna inštitúcia. Tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Je tu pre združenia a útulky, ktoré denne bojujú o prežitie a na riešenie problémov nemajú čas ani ľudské kapacity. Je tu tiež pre verejnosť a jednotlivcov, ktorí častokrát nevedia, na koho sa obrátiť ak sú svedkami týrania alebo krutosti páchanej na zvieratách.

Zdroj: Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.

Zvierací ombudsman je tu na pomoc týraným a opusteným zvieratám, ale aj kvôli snahe celkovo znížiť krutosť na Slovensku. Okrem toho sa dlhodobo angažuje v presadzovaní systémových a legislatívnych zmien, ktoré by v praxi znížili krutosti páchané na zvieratách a zabezpečili tvrdšie tresty pre tyranov. Výsledkom práce je novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra 2018. Vďaka nej sa posilnili práva zvierat a činnosť veterinárnych inšpektorov, ktorí môžu účinnejšie zasahovať pri podnetoch týrania. Zákony a osveta znamenajú menej týraných zvierat, menej zvierat v uliciach, menej v útulkoch. Násilie je len jedno a snaha o jeho zmiernenie by nás mala zjednocovať. Preto je tu Zvierací ombudsman.

Zvierací ombudsman

www.zvieraciombudsman.sk

www.stopkrutosti.sk

#stopkrutosti

- reklamná správa -