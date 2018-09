Zistite pravdu o najvyhľadávanejších metódach chudnutia na Slovensku

– Aké boli vaše predchádzajúce skúsenosti s chudnutím?

Vyskúšala som niekoľko diét a tiež som chodievala cvičiť, napriek tomu sa mi nikdy nepodarilo schudnúť. Dokonca aj keď som schudla, kilá sa za krátky čas vrátili dvojnásobne naspäť a z toho som sa cítila ešte viac neistá. Po toľkých neúspešných pokusoch bolo pre mňa ťažké vzchopiť sa a uveriť tomu, že ešte niekedy nájdem spôsob, ako schudnúť...

– Čo vás tento raz motivovalo schudnúť?

Dostala som sa na hranicu 104 kg a cítila som sa hrozne. Už dlho som si v obchodoch nebola schopná kúpiť normálne oblečenie a ja – mladá slečna – som si musela vyberať oblečenie z nadmerných veľkostí. Každý výlet do obchodu končil zničenou náladou a obrovskými neistotami týkajúcimi sa môjho vzhľadu a postavy.

– Ako ste sa dozvedeli o Štokholmskej diéte?

Pravidelne som na internete narážala na rozhovory s klientmi Štokholmskej diéty. Bolo ťažké uveriť, že takéto pôsobivé a trvalé výsledky je možné dosiahnuť za tak krátky čas.

Ponuka však bola tak dobrá, že som sa rozhodla ju vyskúšať. Horšie to už aj tak byť nemohlo…

– Ako vám fungovalo dodržiavanie diéty?

Páčilo sa mi, že všetko bolo veľmi dobre premyslené za mňa. Musela som len dodržiavať vytvorený výživový plán, ktorý sa samozrejme líšil od toho, čo som jedla predtým. Bola som príjemne prekvapená, že jedlo, ktoré diéta ponúkala, bolo chutné a výdatné.

Už prvý večer som si uvedomila, že som schudla jeden kilogram. To ma presvedčilo, že som na správnej ceste.

Začala som si zmeny hmotnosti a obvodu pása zapisovať. Už do konca týždňa som si poznačila úbytok sedem kíl (sama som bola šokovaná).

Môj úspech inšpiroval aj moju sestru, ktorá sa tiež zapísala do programu, a spoločne zdravo súťažíme o to, ktorá dosiahneme svoj cieľ ako prvá (smiech).

Za mesiac som schudla 16 kilogramov a všimol si to naozaj každý. Vyzerám naozaj lepšie a dostávam veľa komplimentov. Cítim ako moje sebavedomie rastie.

V obchode som konečne bola schopná vybrať si oblečenie, ktoré sa mi páčilo, a nie len to, do ktorého som sa vošla. Mohla som začať s výberom úzkych šiat a sukní – už som sa nemusela viac hanbiť za nadbytočný tuk.

Celkovo som vďaka Štokholmskej diéte schudla 27 kilogramov, čím môj život nabral úplne iný smer! Som na seba veľmi hrdá!

Zdroj: StockholmHealth.com

– Odporučili by ste Štokholmskú diétu ďalším?

Každému odporúčam vyskúšať to! Neustále si hľadáme výhovorky, prečo máme nadváhu, no v skutočnosti na to žiadne neexistujú. Metóda, vďaka ktorej sa zbavíte nadváhy, je na dosah. Vyzývam vás: skúste to hneď teraz!

Dôležité: nejde o žiadne pochybné tabletky alebo náplasti na chudnutie! StockholmHealth.com vám ponúka 80 % zľavu na plán chudnutia prispôsobený presne pre vás: využite ju teraz, pričom s chudnutím môžete začať kedykoľvek, pretože plán chudnutia bude kedykoľvek k dispozícii na vgašom osobnom profile Štokholmskej diéty.

Kliknite sem – StockholmHealth.com – a vytvorte si svoj plán chudnutia!

-Reklamná správa-