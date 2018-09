Touareg v rukách známych: Forest Skis

Za touto značkou stoja športovec a produktový dizajnér Viktor Devečka s priateľkou, dizanéjrkou Broňou Brtáňovou. Spolu otestovali nový Touareg v extrémnych situáciách liptovských kopcov. Čo myslíte, obstál v teste odolnosti?

Predstavte sa nám trochu. O tom, že lyžovanie v zime a paddle boarding v lete sú vaše vášne vieme. Ale je niečo, čo ste ešte o sebe v žiadnom rozhovore nepovedali?

Viktor: Som vysoko náchylný skúšať alternatívne športy a nové veci. Poodhalím vám niečo o sebe aj z motoristickej stránky. Keď sa posadím za volant a mám pred sebou 100-200 km cestu, tak to beriem ako absolútne bežnú rutinu, ale keď sa cesta predo mnou začína blížiť aspoň 400 km a viac, začína sa ma zmocňovať vzrušenie. Šoférovanie zbožňujem a tým pádom som senzitívny na autá, na ktorých jazdím.

Broňa: Celý svoj život sa pohybujem medzi adrenalínovými športami, dizajnom a filmom. Nakoniec sa pri Foreste tieto vášne spojili do jednej, pri ktorej si môžem užívať jazdu v prašane na lyžiach, ktoré spolu dizajnujeme. Lyže nemusia len dobre jazdiť, musia aj dobre vyzerať. Chceli sme do lyží priniesť vlastný názor a to je, že nemusia prinášať len čistú konzumnú zábavu, môžu prinášať aj spoľahlivosť, luxus a posolstvo.

Čo hovoríte na nový Touareg? Kde všade ste ho mali možnosť otestovať?

Viktor: Za tých pár dní som sa snažil naozaj otestovať Touareg tak, ako by som používal auto bežne v plnom zaťažení. Nahádzal som neho desať paddleboardov (dva by sa ešte bez problémov zmestili). Bez väčších ťažkostí sa do neho zmestili aj moje 196 cm dlhé lyže. Jednou z mojich tajných vášní je aj Off-Road a keď som mal takúto možnosť, nemohol som si odpustiť nevytrepať sa hore poľnými a horskými cestami. Neprišiel som k momentu, kedy by som musel zastať, pretože by to mal Touareg problém prejsť. Naozaj, aj keď to bolo auto R-line, mohol som ísť cestou-necestou. Takže z pohľadu úžitkovosti a jazdných vlastností v teréne ma naozaj milo prekvapil. Cestou som ho prehnal po diaľnici a zoznámiť sa so všetkými vymoženosťami asistencie aj komfortu, ktoré toto auto skrýva. Skončilo to tak, že ma Touareg prakticky skoro sám bezpečne odviezol domov. Touareg som prevetral aj po okreskách v režime SPORT Mode. Vtedy začala úplne nová kapitola zábavy. Takže testoval som ho naozaj aktívne a svedomite. Touareg pre mňa otvoril novú generáciu áut. Je to auto vďaka ktorému sa šoférovanie a cestovanie pre každého môže stať vášňou, oddychom a novým zážitkom. A čo je krajšie, ako keď nemusíte pretrpieť dlhé kilometre cestou na dovolenku, ale už samotné šoférovanie sa stane pre vás dovolenkou.

Je niečo, čo vás na novom Touaregu prekvapilo?

Viktor: Mňa prekvapoval skoro sústavne. Ihneď po usadnutí za volant som okamžite vedel, kde mám všetko potrebné, čiže maximálna ergonómia ovládania. Veľké prehľadné displeje a dotyková obrazovka, kde som si auto mohol prispôsobiť presne podľa svojich predstáv. Dynamika auta je tiež neskutočná. Bezpečnosť a príprava tohto auta na autonómnu jazdu robí z neho naozaj auto novej generácie. Napríklad som prechádzal cez Donovaly a popri ceste išli neosvetlení chodci v tmavom oblečení. Keďže to bolo v zákrute, vyhodnotilo ich ako potenciálne nebezpečie. Okamžite mi ich bodovo nasvietilo inteligentnými diaľkovými svetlami, pustilo výstražný systém, zaplo nočné videnie na displeji medzi budíkmi. Vďaka Touaregu to už vôbec nemuselo byť životunebezpečné, ale prehľadná zvládnuteľná situácia. Týmto si ma to auto maximálne získalo.

Spomedzi mnohých vecí čerešničkou na torte bolo natáčanie všetkých kolies, vďaka čomu som ho vedel otočiť skoro na mieste.

Broňa: Pre mňa z profesionálneho dizajnérskeho hľadiska to je mimoriadne vydarené auto a nielen z neho, vynikajúce na jeho dizajne je to, že doslova priťahuje pohľady okoloidúcich ľudí. Je to taký magnet. Okrem exteriéru má excelentne prevedený interiér, R-line výbava, ktorú sme mali k dispozícii na testovanie prináša maximálny komfort. Má dostatok priestoru pre spolujazdcov, je z neho vynikajúci výhľad. Jediné čo mi na aute osobne vadilo je, že sme ho museli vrátiť.

Viete si predstaviť, že by nový Touareg parkoval vo vašej garáži?

Viktor: Moje heslo, čo sa týka áut, ktoré som si mimochodom nevymyslel len pre tento rozhovor je: Je mi jedno aké mám auto, pokiaľ je to Volkswagen.. Môj sen bolo doteraz ešte trošku väčšie SUV z tohto koncernu, ale nový Touareg ma naozaj chytil za srdce. Takže jednoznačne ÁNO! Je to To Auto, ktoré chcem mať v garáži.

