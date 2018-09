Päť podprseniek, ktoré sú stelesnením pohodlia

Nevystužená podprsenka Galla

Pri návrhu podprsenky Galla pralo pohodlie hlavnú rolu. Dostala preto nadštandardne široké ramienka, ktoré plynule prechádzajú do nevystužených košíčkov. Tie vďaka tomu „pojmú“ veľkú časť pŕs a zaistia hladký a celistvý vzhľad dekoltu. Galla je navyše vyrobená z jemnej elastickej čipky, bavlny a nylonu a nemá žiadne kostice. Pružný materiál pomáha držať prsia na svojom mieste aj pri aktívnom pohybe. Možno by ste to na túto podprsenku nepovedali, ale Galla je aj napriek svojmu pôvabu vhodná aj ako športová podprsenka.

Pôvabná podprsenka Anette

Nežnosť. Žiadne iné slovo nevystihuje túto nevystuženú podprsenku lepšie. Jej košíčky zdobí jemná kvetinová výšivka, úchvatná najmä v snehobielej farbe. Špeciálny „T strih“ vykúzli na vašej hrudi krásne oblé krivky. Nízky stred s všitými kosticami a široké ramienka ponesú váhu vašich pŕs. Doslova ako pohladenie, tak pôsobí na dotyk jemná bavlna, ktorá pokrýva vnútornú časť košíčkov. Aby ste svoju obľúbenú podprsenku mohli nosiť každý deň, je dostupná v čiernej, bielej aj telovej farbe. Nemenej atraktívne sú aj čipkované nohavičky Anette, ktoré s podprsenkou tvoria nerozlučný pár.



Mañana v Havane

Kto zažije Havanu, nezabudne. To platí nielen o kubánskej metropole, ale aj o tejto podprsenke. Nevystužené košíčky z dvojitého mikrovlákna vám zaistia dostatočnú oporu, nech už trávite deň v kancelárii, vo víre mesta alebo na ihrisku s vašimi deťmi. Priehľadný elastický tyl navyše dodá vášmu outfitu tú správnu iskru. Podprsenku Havana môžete mať hneď v niekoľkých farbách, či vzoroch, ktoré perfektne vystihnú vašu náladu. V ponuke nájdete aj nohavičky z rovnakej kolekcie!

Overený bestseller Maia 4D

Z Karibiku sa vrátime späť pod Tatry. Podprsenku Maia 4D slovenské ženy priam milujú. A niet divu: jej príjemne hladké košíčky vykreslia tie najladnejšie krivky. Dokonalému zaobleniu napomáha špeciálny materiál, ktorý sa tvaruje pôsobením telesného tepla. Výsledkom je podprsenka ako šitá na mieru. Vo variante Lace zdobí stred a ramienka podprsenky decentný čipkovaný motív, ktorý ocenia všetky ženy so zmyslom pre detail. Strihom a vlastnosťami je Maia 4D predurčená ku každodennému noseniu, navyše je priam vhodná pre väčšie veľkosti. Širokú paletu farieb doplňujú tiež nohavičky v troch prevedeniach: klasické, čipkované brazilky a jemne sťahovacie.

Jemný dotyk aj vzhľad podprsenky Fern Soft

Skvelý pocit, keď sa o vás niekto s láskou stará, môžete zažívať každý deň. A to vďaka výnimočnej podprsenke Fern Soft. Hladké nevystužené košíčky podprsenky doslova pohladia pokožku každým dotykom. Ako liečivý balzam pôsobí pohodlný strih s širokými bočnými dielmi, ktoré uľavia vašej chrbtici, pretože všetko „bremeno“ prenesú na seba. K potešeniu ducha je tu jemný čipkovaný vzor, ktorý zdobí perfektne tvarujúce košíčky. Vychutnajte si radosti aj starosti bežných dní v starostlivosti podprsenky Fern Soft. Dostupná je v troch praktických farbách: béžovej, čiernej a púdrovo ružovej.

