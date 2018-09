Šokujúce: Ondrej schudol 21 kíl len vďaka tomu, že postupoval podľa tejto jednej nezvyčajnej rady!

– Aké boli vaše predchádzajúce skúsenosti s chudnutím?

– Predstieral som, že ma prebytočné kilá netrápia. Nesnažil som sa nijakým spôsobom chudnúť, pretože som voči tomu zostal akýsi ľahostajný. Neverím v nijaké zázračné tabletky na chudnutie.

– Čo vás tento raz motivovalo schudnúť?

- Uvedomil som si, že potrebujem v živote zmenu. Cítil som sa a vyzeral som zle a musel som si priznať, že je to spôsobené nadváhou. Uvedomil som si, že by to neskončilo dobre, pretože ma to začínalo čoraz viac deprimovať a kvôli nadváhe som sa cítil bezradne.

– Ako ste sa dozvedeli o Štokholmskej diéte?

– V minulosti som na internete videl mnoho úspešných príbehov o Štokholmskej diéte. Musím povedať, že aj pozitívne odozvy a jasné fotky pred a po na mňa zapôsobili, tak som sa rozhodol skúsiť to sám na sebe. Poplatok za prihlásenie nebol až taký vysoký, tak som si povedal, že to aspoň skúsim. Teraz si uvedomujem, že moje rozhodnutie sa mnohonásobne vyplatilo.

– Ako vám fungovalo dodržiavanie diéty?

- V prvom rade ma potešilo, že môj výživový plán nezahŕňal žiadne exotické ingrediencie. Všetko, čo som potreboval, som zohnal v obchode blízko môjho bydliska. V druhom rade musím povedať, že sa nejedná o jednu z tých diét, v rámci ktorých musíte jesť len zeleninu a šalát. Obsahuje recepty na skutočne chutné jedlá, pričom sa po každom jedle dostaví pocit sýtosti. V prvom týždni sa moja hmotnosť znižovala takmer každý deň a koncom týždňa mi bolo oblečenie voľné. Doteraz som schudol už celkom 21 kg. Veľa ľudí si na mne všimlo pozitívne zmeny, tak som sa s nimi podelil o moje tajomstvo. Inšpiroval som mnohých ľudí s nadváhou.

– Odporučili by ste Štokholmskú diétu ďalším?

- Ak sa chcete vrátiť späť do formy a už sa viac nezaťažovať nadbytočnými kilami, musíte túto metódu vyskúšať! Začnite tým, že si spravíte test na webovej stránke Štokholmskej diéty, a výsledok uvidíte už o pár dní!

Dôležité: nejde o žiadne pochybné tabletky alebo náplasti na chudnutie! StockholmHealth.com vám ponúka 80 % zľavu na plán chudnutia prispôsobený presne pre vás: využite ju teraz, pričom s chudnutím môžete začať kedykoľvek, pretože plán chudnutia bude kedykoľvek k dispozícii na vgašom osobnom profile Štokholmskej diéty.

Kliknite sem – StockholmHealth.com – a vytvorte si svoj plán chudnutia!

- reklamná správa -