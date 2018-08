Rozlúčka s letom so Suzi Quatro v Seredi

V nedeľu 26. augusta si prídu na svoje všetci fanúšikovia kvalitnej rockovej hudby. V Seredi odohrá svoje najväčšie hity najznámejšia priekopníčka ženského rocku i glam rocku, legendárna spievajúca basgitaristka Suzi Quatro. Strhujúca speváčka, basgitaristka a hudobná autorka je stále v obdivuhodnej kondícii, rada rozdáva radosť cez svoje piesne a jej koncerty plné energie sú považované za výnimočný zážitok.

Zdroj: Henrik Abildgaard, Tina K.

Suzi Quatro známa hitmi "Can the Can", "48 Crash", "If you can’t give me love", "She's In Love With You" zavíta do Serede v nedeľu 26. augusta.

