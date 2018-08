Máte už svoj prvý diamant?

Obvyklý scenár je, že keď vojdeme do klenotníctva, nevieme, kam sa skôr pozerať. Pri značke ALOve to platí dvojnásobne. ALOve, sesterská značka ALO diamonds ponúka široký výber zlatých šperkov s pravými diamantmiza dostupné ceny, z ktorých si vyberie naozaj každý.

Precíznosť a zmysel pre detail

Zlaté šperky s pravými diamantmi značky ALOvesa vyznačujú kvalitou a jedinečným dizajnom, ktorý je pri jednotlivých kolekciách súhrou elegancie, štýlu a pôvabu. Vďaka svojmu modernému, minimalistickému vzhľadu budú vašim dokonalým spoločníkom na každý deň a osviežia každý váš outfit. Sú tou správnou „diamantovou bodkou“ pre štýlový pracovný model, ale rovnako tak podčiarknu kokteilové šaty či romantický outfit pre spoločný večer v kruhu kamarátok.

Zdroj: ALOve

Šperky ALOve sú typické svojim precíznym prevedením a kvalitnou prácou českých šperkárov. Náhrdelníky, náramky, náušnice i prstene sú k dispozícii v troch farbách zlata - bielej, žltej alebo ružovej. Každý, aj ten najmenší šperk, je ozdobený pravým diamantom, ktorý mu dodáva skutočný punc luxusu.

Každý objaví svoj diamant

Ak milujete symboliku, určite vás osloví jedinečná kolekcia plná symbolov ako sú štvorlístky, zvieratká alebo kľúče. Pre prípad, že čakáte do rodiny nového potomka, určite vás dojme roztomilá kolekcia plná šperkov pre tých najmenších. Naprázdno neodídu ani nádejní pytači, ktorí si môžu vybrať z nádherných zásnubných prsteňov pre svoje budúce polovičky. Horúcou novinkou je čoraz viac populárna kolekcia Endless story, ktorá prináša možnosť si jednotlivé šperky, predovšetkým prstene, kolektovať a štýlovo vrstviť.

Zdroj: ALOve

Tradícia v Čechách a na Slovensku

Butiky značky ALOve sú typické svojím originálnym vybavením a romantickými pastelovými farbami, ktoré vás milo prekvapia od prvého pohľadu. Vždy ústretový a ochotný personál vám pomôže nájsť váš dokonalý zlatý šperk s diamantmi podľa vašich očakávaní. Zároveň vám poradí, ako sa o šperky starať, aby ostali ako nové.

Zdroj: ALOve

Na Slovensku nájdete pobočky v Bratislave, a to v nákupných centrách Aupark a Eurovea. Na území Českej republiky sú to butiky v Prahe v OC Nový Smíchov, centre Chodov, Myslbek, centre Černý Most, ale aj v Auparku v Hradci Králové a v novootvorenom butiku v Olympii v Brne.

Viac informácií nájdete na www.alove.sk

- reklamná správa -