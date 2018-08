Andreas prezradil pravdu o tom, ako sa mu podarilo schudnúť 25 kg! FOTKA

– Aké boli vaše predchádzajúce skúsenosti s chudnutím?

– Predtým som sa snažil schudnúť tak, že som sa pokúšal jesť zdravšie a po večeroch menej. No nepomohlo mi to schudnúť. Je pravdou, že nemám veľa znalostí o tom, ako jesť správne. Schudnúť bolo pre mňa veľmi ťažké, tak som sám seba presvedčil, že to nepotrebujem. Vrátil som sa k starým návykom a moje brucho rástlo ďalej.

– Čo vás tento raz motivovalo schudnúť?

– Jedného dňa som sa na seba pozrel v zrkadle a uvedomil som si, že to tučné brucho zo mňa robí príšeru! Bol som tučný, vážil som 117 kilogramov! Bol som na seba veľmi nahnevaný! Nemohol som uveriť, že som to nechal zájsť tak ďaleko... Vedel som, že samému sa mi schudnúť nepodarí. Tak som hľadal vhodný spôsob chudnutia, ktorý by mi skutočne pomohol zbaviť sa nadváhy.

– Ako ste sa dozvedeli o Štokholmskej diéte?

– Bolo pre mňa dôležité zvoliť diétu, pri ktorej by som nehladoval a pri ktorej by mi zároveň schudnúť netrvalo dlho. V opačnom prípade by som čoskoro stratil motiváciu a vrátil sa k starému spôsobu života. Niekoľkokrát som na internete natrafil na príbehy ľudí, ktorí mali pozitívnu skúsenosť so Štokholmskou diétou. Zdalo sa neuveriteľné, že sa všetko v tých príbehoch zhodovalo s mojimi požiadavkami. Najprv som si skutočne nebol istý, či to nie je len nejaký podfuk. Ale potom som si uvedomil, že horšie by to už nemohlo byť, tak som to vyskúšal. A dobre som spravil! (smiech)

– Ako vám fungovalo dodržiavanie diéty?

– Na webovej stránke som si spravil test a zakrátko som obdržal e-mail s individuálnym výživovým plánom. Hneď som sa podľa neho začal riadiť. Veľmi sa mi páčilo, že príprava jedla bola jednoduchá a jedlo bolo výživné. Už po prvých dňoch diéty som sa pozastavil nad tým, že som v krátkom čase schudol 6 kilogramov. Pocítil som obrovský príval energie a potrebu byť aktívnejší. Celkovo som sa začal cítiť oveľa lepšie. A áno, mojím výsledkom je strata 25 kilogramov a celkom nový pohľad na seba a svoj život. Nič také skvelé som už dlho nezažil!

– Odporučili by ste Štokholmskú diétu ďalším?

– Ani v tom najdivokejšom sne som si nedokázal predstaviť, aké dobré je byť štíhly a zdravý! Úplne iný pocit! Som príkladom pre mnohých mojich známych a priateľov, ktorí potom, ako uvideli moje zmeny, takisto vyskúšali Štokholmskú diétu. S výsledkami sú veľmi spokojní. Nedokážete si ani predstaviť, aké to je, kým to nevyskúšate! Tak smelo do toho! Prihláste sa a začnite.

