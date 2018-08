Každý Slovák má TERAZ šancu naučiť sa rozprávať po anglicky

“Učila som sa anglicky, pretože som sa chcela zapájať do rozhovorov s príbuznými zo zahraničia.Vďaka tomuto programu mi to teraz ide jedna radosť!” - hovorí Inesa (50). Prečítajte si rozhovor s Inesou a zistite, ako výuka online skutočne funguje a či je naozaj možné naučiť sa anglicky.

– Inesa, na začiatok nám prosím povedz – už ste sa niekedy predtým učili anglicky?

– Bolo to prvýkrát, čo som sa učila anglicky. Nikdy predtým som o tom ani len neuvažovala, ale všetko musí byť raz prvýkrát!

– Čo vás podnietilo k tomu začať sa učiť anglicky švajčiarskou metódou práve teraz?

– Do našej rodiny sa dostali príbuzní zo zahraničia hovoriaci po anglicky. Keď nás boli navštíviť, zvyčajne som sa cítila veľmi trápne – nerozumela som ničomu, čo hovorili, ani som nevedela odpovedať na otázky. Ostatní členovia rodiny rozumeli všetkému a nemali problém rozprávať sa s hosťami. Chcela som vedieť rozprávať tak, ako oni! Prihlásila som sa teda do švajčiarskeho jazykového programu, pretože ma zaujala pozitívna odozva na túto metódu od ostatných ľudí. Taktiež ma lákala predstava, že môžem študovať kedykoľvek. A so zárukou – ak sa jazyk nedokážem naučiť, vrátia mi peniaze.

– Ako prebiehalo učenie?

– Hneď po prihlásení som získala prístup k programu a mohla som ho začať používať. Všetko bolo presne tak, ako som si predstavovala – jazyk som si osvojila rýchlo a bez akýchkoľvek ťažkostí. Najviac sa mi na programe páčilo, že ho môžem používať kedykoľvek, doma aj vo voľnom čase v práci. Je to veľmi jednoduché – niekedy zistím, že som s programom strávila niekoľko hodín, je to veľmi chytľavé!

– Ako by ste ohodnotili svoju angličtinu po 2 týždňoch?

– Moja výslovnosť sa výrazne zlepšila. Teraz keď rozprávam po anglicky, cítim sa oveľa sebaistejšie. Som veľmi rada, že pri sledovaní filmov už rozumiem mnohým frázam, a dokonca viem porozumieť celými konverzáciami. Teraz sa veľmi teším na návštevu mojich príbuzných zo zahraničia, aby som ich mohla prekvapiť mojou novou schopnosťou hovoriť po anglicky.

– Čo by ste odporučili ľuďom, ktorí stále nevedia anglicky?

– Ešte donedávna som nerozprávala po anglicky vôbec a zdalo sa to nemožné. Dnes už si myslím niečo iné – teraz už viem po anglicky povedať všetko o sebe a o svojej rodine. Naučiť sa rozprávať po anglicky za krátky čas – teraz je to možné a vy to zvládnete tiež!

- reklamná správa -