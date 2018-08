Ako si vybaviť domáci bar? Tento alkohol u vás nemôže chýbať

Domáci bar je akousi oázou pokoja a príjemnej atmosféry. No len uznajte sami, ako sa tešíte, keď je piatok a vy po skončení v práci prídete domov a nalejete si pohár vínka alebo dobrej whisky? Práve pre takéto situácie je dobré mať doma kvalitne vybavený bar.

Kedy využijete domáci bar?

Kvalitný alkohol si najlepšie vychutnáte s vašimi priateľmi alebo rodinou. Ak budete mať doma vhodne vybavený bar, vyhnete sa nakupovaniu na poslednú chvíľu, ktoré väčšina z nás nemá rada.

Kde by domáci bar mal vzniknúť?

V poslednej dobe „fičia“ kuchynské ostrovčeky. Ak naňho teda doma máte miesto, rozhodne na to myslite. Výhodou je, že priamo na ňom môžete miešať prípadné kokteily z whisky, alebo iného alkoholu a pohodlne sa pritom pohybovať.

Ak ste už zabývaní a neplánujete zmeny, ako domáci bar vám dobre poslúži skrinka blízko knižnice alebo kuchyne. Mala by však byť dostatočne veľká, aby umožňovala ľahko nájsť to, čo práve hľadáte. Veď kto by sa mal vyznať v záplave toľkých delikates?

Čo by mal váš bar obsahovať?

Už od roku 2009 má aj Slovensko svoj vlastný unikát – prvá slovenská whisky Nestville ulahodí nielen jazyku, ale aj očiam, a to vďaka zaujímavo prevedenému dizajnu fľaše. A práve preto by nemala ani ona chýbať vo vašom domácom bare. Z whisky sa navyše dajú namiešať hotové poklady v pohári, čo je ďalší plusový bod pre tento hnedý mok.

Do domáceho baru si v prípade, ak trváte na niečom „vínovitom“, môžete umiestniť minimálne portské víno alebo sherry. Tie totiž nevyžadujú chladnejšie okolie a sú ideálnym aperitívom pre vašu návštevu (alebo aj pre vás).

Návštevu potešíte aj kvalitnými koňakmi alebo brandy, ktoré patria k obľúbeným nápojom k rôznym debatám a na uvoľnenie atmosféry.

Drinkové umenie vyžaduje aj množstvo ingrediencií

Doma by ste mali mať aj základné suroviny na prípravu drinkov. Medzi základové alkoholy, ktoré sa radi podujmú na túto úlohu, patrí napr. vodka, rum, ale napríklad aj triplesec.

Výborné drinky vyčarujete aj z whisky. Klasickým výtvorom, na ktorý sa hodí Nestville Whisky Blended, je tzv. Whisky sour. Ľahko ho vyrobíte z whisky, citrónovej šťavy a cukrového sirupu. Chute, ktoré v ňom nájdete, vám na jazyku vytvoria zaujímavú harmóniu.

Poučiť sa a zabaviť sa na jednom mieste?

To, ktorá whisky by nemala chýbať ani vo vašom domácom bare, vám radi prezradia aj whisky-odborníci, ktorých nájdete na skvelom mieste nazvanom príhodne Nestville Park. Nachádza sa v obci Hniezdne, ktoré tvorí aj akési srdce východoslovenského regiónu Spiš. Okrem rôznych expozícií si tu pozriete, ako vyzerá kompletný proces výroby whisky, jej uskladnenie a ďalšie alko-pikošky.

