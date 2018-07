Slováci dokážu šetriť. Výhody pre mladých má teraz každý

Výhody pre mladých má teraz každý , Zdroj: postova banka

Napriek zvyšujúcemu sa zadlžovaniu, sú Slováci šetrní. Viac ako polovica si vie zo svojej výplaty niečo odložiť. V priemere je to 130 eur. Darí sa to aj vám? Dokonca aj seniori si pri nízkych dôchodkoch vedia v priemere každý mesiac niečo usporiť. Najčastejšie sumu do 50 eur. Takmer štvrtina ukážkovo gazdujúcich seniorov si odkladá až do 149 eur. Ukázal to prieskum Poštovej banky, ktorý realizovala spoločnosť 2muse na vzorke 1454 respondentov.