Dostávajú deti vreckové počas letných prázdnin?

Oslovili sme niekoľko rodičov s otázkou, kam posielajú deti počas leta a aké vreckové im pribalia. Riešenia letných prázdnin sú rôzne, od návštev starých rodičov, cez rodinné dovolenky až po denné či týždenné tábory. Viacerí rodičia, ktorí využívajú tábory, sa zhodli, že na plne vybavený tábor so stravou a komplet starostlivosťou stačí deťom 10-20 eur na týždeň. V priemere deti dostávajú približne 2 až 3 eurá na deň. A to aj tie, ktoré trávia leto u starých rodičov. Niektorí rodičia deťom doprajú vyššiu sumu, najmä ak je počas tábora plánovaný výlet niekam do mesta alebo obchodného centra. „Keď išiel Miško na výlet do čokoládovne, dali sme mu 20 eur, aby si tam kúpil na čo má chuť,“ priznala jedna z mamičiek, Zuzana.

Zdroj: detský účet

Deti väčšinu peňazí míňajú na jedlo a drobné darčeky pre rodinu: „Môj malý skoro všetko minie na jedlo, aj keď ho má zabezpečené a zbalené. Vždy si niečo kúpi a tiež nám prinesie nejakú magnetku alebo pohľadnicu z tábora“, hovorí mamička z Trenčína.

Niektorí rodičia riešia dilemu, koľko peňazí zbaliť tým, že deťom pribalia aj platobnú kartu s nízkymi denným limitom. „Naša Aďka do táborov nechodí, ale na lyžiarsky dostala 20 eur v hotovosti a 30 eur mala na svojom detskom účte. Dali sme jej pre istotu kartu s denným limitom 10 eur,“ dopĺňa Barbora z Bratislavy. Aj ďalší rodičia sa priklonili k myšlienke, že „pre každý prípad“ sa karta zíde. Najmä u starších detí.

„Platobnú kartu k bezplatnému Detskému účtu vydávame pre deti od 6 rokov a rodičia vedia tento účet spravovať vo svojej mobilnej aplikácii aj internet bankingu. Denný limit na karte je v rozpätí od 10 do 200 eur a rodič ho vie kedykoľvek na počkanie zmeniť,“ dopĺňa informáciu o detských účtoch segmentová manažérka v Tatra banke Janka Stašíková.

