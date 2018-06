Bombastické leto otvorí svetoznámy Tom Staar na Šírave

Producent a kráľ Groove & tribal house Tom Staar spolupracoval s takými hviezdami elektronickej hudby ako sú Armin van Buuren či Swedish House Mafia. Na brehoch Zemplínskej šíravy sa predvedie v plnej paráde so všetkými svojimi kúskami.

Open summer party 2017 - Aftermovie

Na otváracej party nemôže chýbať ani v súčasnosti najžiadanejší slovenský DJ EKG, do varu vás dostanú aj zemplínska hviezda DJ Robin, ďalšia stálica s bubnovou show Bongoman Elizz či mladý talentovaný DJ Dinelo, ktorého tracky Never Be Young & This Could Be True môžete počuť aj v slovenských rádiách.

Zdroj: predpredaj.sk

Aj druhý deň otváracieho víkendu na Moteli Kamenec prinesie skvelú zábavu a hudbu až do rána. V hlavnej úlohe sa predstaví DJ EKG, ktorý si aj tohto roku vybral túto destináciu na špeciálny celovečerný šesťhodinový set. Stage bude umiestnený priamo medzi ľuďmi, tak neváhajte a príďte si posledné dva júnové dni užiť k slovenskému moru, pretože na Moteli Kamenec zažijete neopakovateľnú akciu so skvelými ľuďmi a ešte lepšou hudbou!

Zdroj: predpredaj.sk

Vstupenky na otváraciu party 29.6. si môžete zakúpiť na stránke . K dispozícii sú aj VIP lístky, ktorých výhody sú osobitný vstup do areálu, VIP priestor s najlepším výhľadom na stage, uvítací drink a VIP bar.

Zdroj: predpredaj.sk

-reklamná správa-