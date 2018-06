Matej Tóth si vybehal pekné peniaze!

Matej ide sám príkladom a cez víkend štartoval na Banskobystrickom maratóne. Práve v banskobystrickom obchodnom centre si mohli prví záujemcovia vyskúšať behomat Slovenskej sporiteľne. Najbližšiu príležitosť budú mať na hudobnom festivale Pohoda.

Majtej sa okrem augustových majstrovstiev Európy v atletike pripravuje aj na októbrový maratón v Košiciach a medzitým ho čaká množstvo ďalších behov, na ktorých ho môžete stretnúť. Zároveň robí online tréningy na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. „Chcem, aby ľudia zo seba vybehali stres, starosti aj prebytočné kilá.” Začínajúci bežci aj nebežci môžu vyhrať tréning s Matejom alebo 30krát špeciálnu bežeckú výbavu. Stačí, ak sa zaregistrujú na stránke vybehajtosmatejom.sk.

Podľa najnovších štatistík* každý šiesty Slovák trpí obezitou, u mládeže a detí je táto diagnóza na vzostupe. V Európe už dnes patríme medzi najtučnejšie krajiny. „Najmä mladí ľudia sú fyzicky pasívni, deti konzumujú priveľa cukru. Neteší ma to, sám svoje deti vediem k športu a zdravej strave. Aj preto som sa rád stal súčasťou zmysluplného projektu Vybehaj to s Matejom. Verím, že spoločnými silami lenivosť, stres a nadbytočné kilá porazíme!“

