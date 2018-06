Vedeli ste, že overiť vás dokážu aj vďaka žilám alebo hlasu?

Odtlačky prstov

Starý dobrý odtlačok prsta je tu s nami už dlho. Odhliadnuc od využitia v kriminalistike, našimi prstami sa identifikujeme aktívne minimálne od začiatku milénia. Prvé firmy vtedy zaviedli dochádzkový systém, ktorý fungoval na princípe optického rozpoznávania, keď sa odtlačok prsta nasvieti, odfotí a na základe toho systém zanalyzuje majiteľa odtlačku. Takéto prístroje doteraz vídame na letiskách, policajných staniciach alebo ako bezpečnostné zámky dverí.

Ak nepracujete vo firme, ktorá takýmto zabezpečením disponuje, s reálnym využitím odtlačkov ste sa ešte pred pár rokmi stretli iba zriedka. Dnes je to už inak vďaka mobilným telefónom rôznych značiek. Drvivá väčšina nových zariadení už skener odtlačkov obsahuje a značky sa pretekajú iba v tom, kto vymyslí rýchlejší senzor a umiestni ho na prístroj čo najpraktickejšie.

Tieto „čítačky“ však pracujú kapacitnou alebo elektrickou metódou. Pod tenkou vrstvou ochranného skla je veľa miniatúrnych kondenzátorov, ktoré rozpoznávajú povrch prsta a takpovediac si ho zapamätajú.

Hlasová biometria

Svoj hlas si takmer s absolútnou istotou rozpoznáme všetci. Veľakrát aj v prípade nekvalitnej reprodukcie, napríklad z reproduktora mobilu. Vďaka frekvenčnej analýze si túto schopnosť dokázali privlastniť aj počítače. Každý človek má totiž mierne odlišný hlas, rôznu intonáciu a rýchlosť rozprávania, takže počítač si hlas dokáže priradiť na základe vzorky ku konkrétnej osobe.

V našich končinách si táto technológia našla komerčné využitie napríklad v bankovom segmente. Tatra banka využíva hlasovú biometriu na zjednodušenie komunikácie s klientmi prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live. Stačia dve jednoduché vety a systém automaticky overí totožnosť volajúceho. Ten potom získa prístup k informáciám, o ktoré má záujem.

Štruktúra žíl a ciev

Možnosť, o ktorej mnohí ani len netušia. Zosnímanie vašej ruky alebo prsta, keď sa prostredníctvom elektromagnetického žiarenia rozpoznajú prekrvené čiary. Výhodou oproti odtlačkom prstov je bezdotykové používanie. Ruku stačí priblížiť k senzoru, ktorý ju naskenuje takmer okamžite.

V Japonsku sa táto technológia použila v niekoľkých bankomatoch, no nemenej zaujímavé je využitie pri platbách v supermarketoch. V Londýne sa ešte v roku 2017 testoval projekt Fingopay od spoločnosti Hitachi, ktorý umožňoval platiť iba zoskenovaním ciev v prste ruky. Mal osloviť najmä mladých zákazníkov, ktorí si nákupný proces radi čo najviac zjednodušia.

Stačilo si vytvoriť profil, priradiť platobné údaje, nasnímať prst do databázy a od tej chvíle ste platili bez potreby hotovosti alebo platobnej karty pri ktorejkoľvek čítačke. Nechajme sa však prekvapiť, ako tieto pokusy dopadnú, možno sa raz dočkáme výrazného zrýchlenia nákupov aj u nás.

Tvárová biometria

Ľudská tvár má niekoľko bodov, ktoré sú unikátne pre každého človeka.A práve preto sa začína tvárová biometria využívať už aj ako bezpečnostný prvok. Do našich reálií s touto technológiou prichádza opäť Tatra banka, ktorá tak potvrdzuje svoju pozíciu lídra v inováciách na slovenskom bankovom trhu.

Využitím tvárovej biometrie si viete jednoducho cez mobilnú aplikáciu banky otvoriť účet, nech ste kdekoľvek na svete. Overenie vašej tváre je veľmi rýchle, stačí niekoľko sekúnd pozorovať guľôčku pohybujúcu sa po obrazovke. Takto sa dá potvrdiť, že používateľ sa nepokúša aplikáciu oklamať fotografiou niekoho iného. Viac o využití technológie v Tatra banke sa dozviete na https://www.tatrabanka.sk/sk/personal .

Snímanie tvárí je už realitou aj na niektorých amerických letiskách, ktoré tak identifikujú osoby, ktoré opúšťajú krajinu, aby zistili, či na územie USA nevstúpili nelegálne, alebo si nepredĺžili svoj pobyt nad povolenú dĺžku.

Bude zaujímavé sledovať, do akých sfér života sa rozšíri využívanie biometrických technológií. Už dnes ich využívame tak, ako by sme si to pred niekoľkými rokmi nevedeli ani predstaviť.

