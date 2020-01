Brexit je takmer istý: Británia stále môže odísť bez dohody, tvrdí politológ

LONDÝN – Pravdepodobnosť, že Británia vystúpi z Európskej únie koncom januára, je takmer stopercentná. Situáciu by mohlo zvrátiť len niečo mimoriadne dramatické, napríklad vypuknutie tretej svetovej vojny alebo smrť premiéra. Vyjadril sa britský politológ John Curtice, ktorý často komentuje udalosti i pre stanicu BBC.

"Alebo by v Európskom parlamente z nejakých dôvodov nastala v posledný januárový týždeň revolta," doplnil. Práve tam budú europoslanci v stredu 29. januára hlasovať o návrhu zákona o odchode Británie z EÚ (Withdrawal agreement). Očakáva sa, že návrh prejde a Británia tak bude môcť oficiálne o dva dni neskôr opustiť Úniu.

O tomto návrhu zákona sa najprv 9. januára hlasovalo v Dolnej snemovni britského parlamentu, kde ho poslanci schválili v pomere hlasov 330 ku 231. Návrh bol 20. januára posunutý do Snemovne lordov. Lordi sa môžu návrhom zaoberať dva dni a po vysoko pravdepodobnom odsúhlasení pôjde ďalej na formálne schválenie kráľovnej.

"Môže sa stať, že Snemovňa lordov sa pokúsi návrh upraviť; určite ho v niektorých aspektoch podrobí dôslednejšiemu skúmaniu ako Dolná snemovňa, ale bolo by obrovským prekvapením, kedy návrh zákona neprešiel," povedal Curtice.

Vládna Konzervatívna strana má totiž v Dolnej snemovni parlamentu väčšinu, a podľa profesora Curticea Snemovňa lordov spravidla neblokuje návrh zákona, ktorý figuruje vo volebnom programe vlády. Ďalším dôvodom je podľa neho fakt, že aj tí "najhúževnatejší" zástancovia členstva Británie v EÚ spomedzi lordov si zrejme budú želať ukončenie diania okolo brexitu.

Sú pod zvýšeným tlakom

Profesor taktiež dodal, že lordi sú v tejto súvislosti pod zvýšeným tlakom, pretože Británii po vystúpení z EÚ na vyrokovanie novej obchodnej dohody ostane len 11 mesiacov. Toto tzv. prechodné obdobie by mohlo po schválení Úniou byť predĺžené do konca roka 2022. Premiér Boris Johnson sa však už viackrát pre britské média vyjadril, že o neskorší termín nepožiada, čo môže napokon vyústiť do odchodu bez kľúčovej obchodnej dohody. Táto hrozba podľa Curticea visí nad britskou politikou ako "Damoklov meč".

Oficiálny termín odchodu krajiny z Únie je naplánovaný na piatok, 31. januára o 23.00 h londýnskeho času. Tento moment bude sprevádzať svetelná šou v londýnskej vládnej štvrti Westminster, ako aj oslava pred parlamentom organizovaná euroskeptickou Stranou Brexitu. Británia tak ukončí svoje členstvo v európskom spoločenstve po 47 rokoch. V histórii Únie ide o bezprecedentný krok.