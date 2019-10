Nádej na dohodu o brexite je väčšia, tvrdí Tusk: V politike si nemôžete byť istý

VARŠAVA - Nádej na dohodu o brexite je momentálne možno o niečo väčšia, netreba však byť predčasne optimistický. Predseda Európskej rady Donald Tusk to uviedol počas Globsec Tatra Summitu 2019 na Štrbskom Plese. Situácia v Európe aj v jej okolí je podľa jeho slov ešte kritickejšia ako pred dvoma alebo troma mesiacmi. Tusk sa v piatok zúčastňuje na Globsec Tatra Summite, kde mu bude odovzdané ocenenie.

"Dnes je nádej možno o trochu väčšia a hmatateľnejšia ako pred dvoma či troma dňami," poznamenal s tým, že v politike si nikdy nemôžete byť istý. Ak je však pravdou, že stretnutie medzi írskym premiérom Leom Varadkarom a britským premiérom Borisom Johnsonom prinieslo niečo konkrétnejšie a niečo, čo by fungovalo pre obe strany, šance tu stále sú. "Nie je žiadny dôvod, aby sme dnes boli optimisti po troch rokoch problémov, argumentov, rozhovorov a bojov," skonštatoval Tusk.

V súvislosti s inváziou Turecka do oblasti Sýrie uviedol, že politické riešenia sú vždy lepšie ako boje a vojna. Nepochybuje o tom, že je treba presvedčiť partnerov v Turecku, aby zastavili útok a rozprávali sa. Štvrtkové (10. 10.) vyjadrenie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana bolo pre neho absolútne neprijateľné. Argument, že musíme prijať a tolerovať akciu v Sýrii, inak pošlú milióny ilegálnych migrantov do Európy, je podľa Tuska neakceptovateľný. "A to aj pre ľudské dôvody, ale predovšetkým nemôžeme akceptovať túto veľmi nezvyčajnú metódu, teda používanie migrantov na vydieranie," zdôraznil. Dúfa, že Erdogan s touto rétorikou prestane.