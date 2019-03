Britskí poslanci chcú zúžiť zoznam alternatív: O brexite plánujú znova hlasovať 1. apríla

Parlament sa snaží nájsť alternatívu k dvakrát odmietnutej dohode o brexite, ktorú premiérka Theresa Mayová vyrokovala s EÚ počas náročných dvojročných rozhovorov s predstaviteľmi Únie. Zákonodarcovia hlasovali v stredu večer o spomínaných ôsmich možnostiach, medzi ktorými bol napríklad odchod z EÚ bez dohody, zotrvanie v colnej únii s EÚ a na jej jednotnom trhu, predloženie akejkoľvek "rozvodovej" dohody s EÚ na hlasovanie občanov v referende a tiež zrušenie brexitu, ak bude hroziť odchod bez dohody.

Najsilnejšiu podporu mal v britskom parlamente plán zostať po brexite v colnej únii s EÚ, keďže bol zamietnutý väčšinou iba o osem hlasov - konkrétne pomerom 272 hlasov k 264. Zákonodarcovia plánujú zúžiť zoznam alternatív, ako vyriešiť odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, a uskutočnia ďalšie hlasovania v pondelok 1. apríla, napísala vo štvrtok tlačová agentúra AP. Británia musí do 12. apríla nájsť nový plán - alebo odísť z EÚ "natvrdo", bez dohody.

Kiska podpísal legislatívu pre prípad tvrdého brexitu

Prezident SR Andrej Kiska podpísal vo štvrtok zákon pre prípad tvrdého brexitu, ktorý v stredu (27. 3.) v skrátenom legislatívnom konaní schválila Národná rada (NR) SR. Informoval o tom Martin Lipták z prezidentskej kancelárie. Zákon pomocou prechodných ustanovení upravuje viacero zákonov pre prípad, že by Spojené kráľovstvo odišlo z EÚ bez dohody. Za návrh zákona v stredu hlasovalo všetkých 139 prítomných poslancov.

Legislatívou bude pozmenených 19 zákonov, okrem iných napríklad zákon o daňových poradcoch, zákon o príspevku na pohreb, zákon o sociálnom poistení či zákon o službách zamestnanosti. Materiál rieši aj pobytové práva, otázky štúdia vo Veľkej Británii či uznávanie vodičských preukazov.

Doklad o vzdelaní a odborná kvalifikácia, ktoré boli získané v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom na území Spojeného kráľovstva, by sa mali zároveň považovať za doklad získaný v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom na území členského štátu. Zachovanie súčasného stavu má byť do 31. decembra 2020, čo však nevylučuje jeho predĺženie v záujme zachovania reciprocity.

Aj v prípade brexitu bez dohody by tak mali zostať zachované všetkým občanom SR vo Veľkej Británii rovnaké práva ako do momentu, kým je Veľká Británia členom EÚ. "Vzhľadom na aktuálny vývoj bolo plánovanie núdzových opatrení pre prípad brexitu bez dohody v poslednom období zintenzívnené, výsledkom čoho je predkladaný materiál," píše sa v dôvodovej správe.