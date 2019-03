Slováci vo Veľkej Británii sledujú vývoj Brexitu: Neboja sa komplikácií či odchodu z krajiny

"Nevieme, či brexit bude, situácia sa mení každý deň," uviedla 27-ročná Veronika, ktorá do Británie prišla pred vyše piatimi rokmi. Pracuje ako konzultantka vo veľkej medzinárodnej firme v meste Cambridge, ktorá už svojich zamestnancov z EÚ uistila, že sa o nich postará.

"Situáciu sledujú každý deň a máme záruku, že všetky papierovačky a administratívu vybavia za nás," povedala na margo pripravovaných zmien v súvislosti s blížiacim sa brexitom.

To, čoho sa Veronika v budúcnosti obáva, sú dodnes nejasné podmienky cestovania do iných európskych krajín, ako aj to, či bude mať jej rodina po brexite bezproblémový prístup do Británie. Návrat na Slovensko zatiaľ neplánuje. Pozná však niekoľko občanov EÚ, ktorí odišli hneď po referende. Tvrdí, že nie všetky mestá boli také tolerantné ako Cambridge a po slovných útokoch miestnych extrémistov odišli domov najmä Poliaci z menších miest. Veronika s priateľom, ktorý tiež pracuje v Británii, žiadne útoky ani nevrlé slová nezažili.

Jozefína (37) sa domnieva, že ju by brexit nemal veľmi ovplyvniť, keďže v Spojenom kráľovstve žije už od roku 2001 a má tam už trvalý pobyt. Tých, čo žijú v Británii dlhodobo, sa podľa nej pripravované zmeny príliš nedotknú a komplikovanejšie to budú mať skôr noví prisťahovalci.

Jozefína v súčasnosti žije so svojím partnerom a dvoma malými deťmi v meste Lincoln na východe Anglicka a celý proces s rodinou pozorne sleduje. V práci ju už uistili, že brexit nebude mať na jej pozíciu finančnej asistentky vplyv. Otázne pre ňu ostáva riešenie hraníc, keďže Slovensko navštevuje pravidelne. V Británii chce aj po brexite určite zostať.

Z odchodu Británie z eurobloku nemá zatiaľ obavy ani Nora (30), ktorá do krajiny prišla pred piatimi rokmi. "Dúfam, že dlhoročne fungujúca krajina túto komplikovanú situáciu nakoniec nejako vyrieši, aj keď sú momentálne parlamentné diskusie veľmi chaotické," uviedla.

Nora, ktorá pracuje ako marketingová manažérka v jednej londýnskej firme, neistotu v práci necíti. Zaučiť nového zamestnanca je podľa nej finančne a časovo náročné, preto si myslí, že firmy sa budú snažiť ponechať si európskych pracovníkov. "Samozrejme, za predpokladu, že nové ekonomické a legislatívne podmienky nebudú voči firmám príliš nevýhodné," skonštatovala.

Produkty a služby, ktoré nie sú online, to budú mať komplikovanejšie ako tie, ktoré dokážu uspokojiť zákazníkov digitálne, dodala Nora. V Londýne momentálne plánuje ešte zostať, ale pozná viacerých Slovákov, ktorí sa vrátili domov, hoci brexit dôvodom nebol.